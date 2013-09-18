Игорь Дроздов: Руководителю необходимы навыки проведения эффективных планерок

Мощными ресурсами успешного развития бизнеса являются такие важные инструменты управления, как рабочие планерки и оперативки.

Вместе с тем, в большинстве организаций при проведении планерок большая часть времени уходит на пустую болтовню. При этом никто, ни с кем, ни о чем так толком и не договаривается. А когда руководитель вдруг требует выполнения планов, начинается перекладывание ответственности с одной головы на другую. В итоге неудовлетворенными остаются обе стороны — и руководитель, ожидающий повышения эффективности и производительности труда, и подчиненные, которые, в свою очередь, хотят получить самые выгодные условия для себя.

Самыми распространенными ошибками при проведении планерок являются неструктурированные, сумбурные рассуждения руководителя и предъявление завышенных требований к сотрудникам, которые, в силу неспособности их выполнить, в свою очередь, выдвигают причины, по которым данные распоряжения исполнить невозможно. Очевидно, что для успешного развития бизнеса всему руководящему составу любой компании очень важно формировать навыки, которые позволяют эффективно проводить рабочие планерки и оперативки.

С целью решения данной актуальной задачи специально разработан авторский семинар-тренинг, направленный на то, чтобы участники могли в сжатые сроки освоить управленческие технологии, которые позволяют: проводить планёрки кратко, конкретно и по-существу; сокращать время на инструктаж и решение проблемных ситуаций во время планёрок; продуктивно координировать действия сотрудников; распределять задачи с учетом мнения исполнителей; корректно делегировать свои задачи и полномочия подчинённым; осуществлять оперативный контроль исполнения заданий с использованием визуальных средств оценки промежуточных результатов.

Предлагаемые практические инструменты проведения планерок направлены на успешное решение сопутствующих управленческих задач: увеличение производительности трудовой деятельности; усиление уровня мотивации (за счет включения сотрудников в процесс разработки, принятия и внедрения управленческих решений); повышение лояльности персонала.

Уникальность авторской тренинговой программы заключается в том, что её участники могут гибко модифицировать освоенные технологии проведения планерок к специфике деятельности компании и конкретного структурного подразделения.

Более подробную информацию можно получить на сайте Дальневосточной Ассоциации бизнес-консультантов, www.dv-abc.ru.

Игорь ДРОЗДОВ, кандидат психологических наук, член Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.