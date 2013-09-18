Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь Дроздов: Руководителю необходимы навыки проведения эффективных планерок
Мощными ресурсами успешного развития бизнеса являются такие важные инструменты управления, как рабочие планерки и оперативки.
Вместе с тем, в большинстве организаций при проведении планерок большая часть времени уходит на пустую болтовню. При этом никто, ни с кем, ни о чем так толком и не договаривается. А когда руководитель вдруг требует выполнения планов, начинается перекладывание ответственности с одной головы на другую. В итоге неудовлетворенными остаются обе стороны — и руководитель, ожидающий повышения эффективности и производительности труда, и подчиненные, которые, в свою очередь, хотят получить самые выгодные условия для себя.
Самыми распространенными ошибками при проведении планерок являются неструктурированные, сумбурные рассуждения руководителя и предъявление завышенных требований к сотрудникам, которые, в силу неспособности их выполнить, в свою очередь, выдвигают причины, по которым данные распоряжения исполнить невозможно. Очевидно, что для успешного развития бизнеса всему руководящему составу любой компании очень важно формировать навыки, которые позволяют эффективно проводить рабочие планерки и оперативки.
С целью решения данной актуальной задачи специально разработан авторский семинар-тренинг, направленный на то, чтобы участники могли в сжатые сроки освоить управленческие технологии, которые позволяют: проводить планёрки кратко, конкретно и по-существу; сокращать время на инструктаж и решение проблемных ситуаций во время планёрок; продуктивно координировать действия сотрудников; распределять задачи с учетом мнения исполнителей; корректно делегировать свои задачи и полномочия подчинённым; осуществлять оперативный контроль исполнения заданий с использованием визуальных средств оценки промежуточных результатов.
Предлагаемые практические инструменты проведения планерок направлены на успешное решение сопутствующих управленческих задач: увеличение производительности трудовой деятельности; усиление уровня мотивации (за счет включения сотрудников в процесс разработки, принятия и внедрения управленческих решений); повышение лояльности персонала.
Уникальность авторской тренинговой программы заключается в том, что её участники могут гибко модифицировать освоенные технологии проведения планерок к специфике деятельности компании и конкретного структурного подразделения.
Более подробную информацию можно получить на сайте Дальневосточной Ассоциации бизнес-консультантов, www.dv-abc.ru.
Игорь ДРОЗДОВ, кандидат психологических наук, член Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
- Интервью с Натальей Даниной – директором департамента аналитики HeadHunter
- Из приморцев будут делать огранщиков алмазов
- Техдиректором Tele2 во Владивостоке назначен Александр Седин
- Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт
- Во Владивостоке открылся ежегодный региональный бизнес-форум кадрового холдинга АНКОР
- Претенденты на должность руководителя во Владивостоке хотят зарабатывать 110000 рублей
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Раджин поворачивается передом к Приморью