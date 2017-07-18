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"Ростелеком" установил Wi-Fi в "Океане"
«Ростелеком» организовал высокоскоростной Wi-Fi в 5 дружинах Всероссийского детского центра «Океан». Сотрудники компании установили 15 точек доступа в интернет на территории организации.
Интернетом могут воспользоваться сотрудники и воспитанники детского центра. При предоставлении услуги применяется контентная фильтрация данных, которая позволяет ограничить детей от нежелательной информации.
«Интернет является полезным инструментом. Это не только отличный источник информации, но и дополнительная связь с домом, с родными и близкими. У ребят появилась замечательная возможность делиться своими впечатлениями, рассказывать о жизни в «Океане», обновлять свой блог – это для них сегодня очень важно. Совместными усилиями мы создаем для них лучшие условия проживания», – рассказал генеральный директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский.
Wi-Fi сети, организованные «Ростелекомом», соответствуют требованиям российского законодательства и поддерживают функцию авторизации через SMS.
«Интернет занимает значительное место в жизни детей, являясь одним из средств для обучения, развлечения и общения. Доступный Wi-Fi позволит ребятам оперативно находить информацию в сети, ведь воспитанники центра часто задействованы в тематических сменах и мероприятиях. Кроме того, мы постоянно работаем над тем, чтобы обезопасить подрастающее поколение и предлагаем своим клиентам специальные опции, которые позволяют защитить детей от нежелательного контента», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Напомним, 2 августа 2016 года ПАО «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» утвердили концепцию развития информатизации детского центра до 2020 года. Данная концепция технологически позволит обеспечить исполнение задач Правительства Российской Федерации по увеличению количества мест для детей в лагере, созданию карт личностного развития и системы управления качеством образовательного процесса, формированию комфортных, безопасных условий обучения и научно-исследовательской деятельности, а также многое другое.
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А чё толку? У детей телефоны отбирают.