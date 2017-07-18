www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.37 р. 100 JPY: 52.85 р.
EUR: 68.4 р. 10 CNY: 87.85 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" установил Wi-Fi в "Океане"

18 Июля 2017, 10:41 | Владивосток

«Ростелеком» организовал высокоскоростной Wi-Fi в 5 дружинах Всероссийского детского центра «Океан». Сотрудники компании установили 15 точек доступа в интернет на территории организации.

Интернетом могут воспользоваться сотрудники и воспитанники детского центра. При предоставлении услуги применяется контентная фильтрация данных, которая позволяет ограничить детей от нежелательной информации.

«Интернет является полезным инструментом. Это не только отличный источник информации, но и дополнительная связь с домом, с родными и близкими. У ребят появилась замечательная возможность делиться своими впечатлениями, рассказывать о жизни в «Океане», обновлять свой блог – это для них сегодня очень важно. Совместными усилиями мы создаем для них лучшие условия проживания», – рассказал генеральный директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский.

Wi-Fi сети, организованные «Ростелекомом», соответствуют требованиям российского законодательства и поддерживают функцию авторизации через SMS.

«Интернет занимает значительное место в жизни детей, являясь одним из средств для обучения, развлечения и общения. Доступный Wi-Fi позволит ребятам оперативно находить информацию в сети, ведь воспитанники центра часто задействованы в тематических сменах и мероприятиях. Кроме того, мы постоянно работаем над тем, чтобы обезопасить подрастающее поколение и предлагаем своим клиентам специальные опции, которые позволяют защитить детей от нежелательного контента», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Напомним, 2 августа 2016 года ПАО «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» утвердили концепцию развития информатизации детского центра до 2020 года. Данная концепция технологически позволит обеспечить исполнение задач Правительства Российской Федерации по увеличению количества мест для детей в лагере, созданию карт личностного развития и системы управления качеством образовательного процесса, формированию комфортных, безопасных условий обучения и научно-исследовательской деятельности, а также многое другое.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: приморский край  лагерь  wi-fi  Ростелеком  блог  владивосток  океан  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:12, 18.07.2017#

    А чё толку? У детей телефоны отбирают.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru