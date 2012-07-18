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«Красный мамонт» из Владивостока добрался до Новосибирска
В Новосибирске рядом с торгово-выставочным комплексом «Большая Медведица» открылся торговый центр «Красный мамонт», принадлежащий одноименной DIY-компании из Владивостока, пишут «Ведомости».
Компания выкупила 25 тыс. кв. м площадей бывшего цеха завода «Экран», к зданию прилегает открытая парковка на 600 машино-мест, торговый центр работает с 1 июля, рассказал директор ТЦ «Красный мамонт» Сергей ОБУХОВ.
«Красный мамонт» купил помещения под ТЦ в 2011 году у холдинга «Российские мясопродукты», говорит управляющий партнер DSO Consulting Сергей ДЬЯЧКОВ. Дьячков определяет цену продажи 1 кв. м в 30 тыс. рублей, т. е. стоимость сделки могла составить около 750 млн рублей.
В мае 2010 году «Красный мамонт» открыл оптовый склад в Новосибирске, «розницей заниматься пока не планируем», площади в ТЦ компания сдает в аренду по 1000-1500 рублей в месяц за 1 кв. м», говорит Обухов.
«Золотой Рог».
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