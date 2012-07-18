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Японцы готовятся к сотрудничеству с Дальним Востоком
«Мы соседи, живем рядом, но мало, к сожалению, друг о друге знаем» - это один из главных выводов, прозвучавших в ходе работы круглого стола, посвященного вопросам развития российско-японского бизнеса. В то же время общение предпринимателей острова Хоккайдо и Приморья, больше походившее на знакомство, показало, насколько высок интерес с обеих сторон к взаимному сотрудничеству.
Участниками круглого стола, организованного Приморским отделением Сбербанка России, приморским отделением «Опоры России» и японским Хоккайдо банком стали представители 22 японских и 18 российских компаний. Это событие состоялось в рамках подписанного председателем Дальневосточного банка Сбербанка России и президентом Хоккайдо банка в мае нынешнего года соглашения о сотрудничестве, целью которого является развитие деловых связей между японскими и российскими предприятиями.
«У наших приморских предпринимателей, как и у японских компаний, есть интересные предложения, но площадок для того, чтобы им познакомиться, узнать друг друга, сегодня фактически нет, - пояснила «ЗР» Елена БАКЛАНОВА, заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка России, - поэтому наше мероприятие – это первый шаг в создании некой площадки для обмена идеями, опытом, установления новых деловых контактов. Это абсолютно новая форма взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса, потому что в нем принимают участие клиенты двух банков: российского и японского, которые непосредственно заинтересованы в поиске партнеров для развития нового бизнеса».
Неслучайно именно Владивосток стал тем местом, где прошла эта встреча. За последние два десятка лет город стал центром российско-японских отношений на Дальнем Востоке, и сегодня Япония входит в пятерку крупных стран-инвесторов в экономике Владивостока: накопленный иностранный капитал на начало 2012 года составляет 16,4%.
В то же время в самой Японии, по словам присутствовавшего на мероприятии представителя Министерства экономики и промышленности соседней страны, государство активно поддерживает малый и средний бизнес, планирующий продвижение на зарубежные рынки. Реально оценивая ситуацию, в которой японские товары, несмотря на высокое качество, оказываются неконкурентоспособными по цене на Дальнем Востоке России, где рядом рынок Китая, они считают необходимым переключиться с экспорта готовой продукции на экспорт технологий, дизайна и всего, что с ними связано. Эту деятельность, отметил японский чиновник, они хотят развивать на Дальнем Востоке, концентрируясь в районе Владивостока. В связи с этим возникла необходимость рассмотрения новой бизнес модели сотрудничества.
На встречу с российскими предпринимателями во Владивосток приехали в основном компании, работающие на рынках IT и финансовых услуг, туризма и логистики, пищевой промышленности. Именно эти сферы бизнеса в России оказались наиболее интересны для гостей из Японии. В Хоккайдо банке видят перспективу сотрудничества в сфере технологий промышленности для холодных климатических зон, так как Владивосток и северный остров Японии географически расположены примерно в одинаковых природно-климатических условиях. «Мы считаем, - отметил представитель японского банка, - что у компаний наших двух стран большие перспективы в сфере жилищного морозостойкого строительства и сельскохозяйственных технологий».
Кроме того, Хоккайдо банк собирается в скором времени открыть расчетный счет в рублях в Хабаровском отделении Сбербанка. «Обычно переводы проходят через Москву, - пояснил представитель Хоккайдо банка, - и процесс затягивается иногда до 7 дней. Но в связи с маленькой разницей во времени с Хабаровском перевести деньги из Японии и обратно можно очень быстро. Наш банк - единственный в Японии, который будет заниматься быстрыми переводами из России».
Вопросов к потенциальным партнерам в ходе общения предпринимателей оказалось немало. С российской стороны были высказаны предложения к японским предпринимателям по совместному использованию акватории Дальнего Востока, строительству перерабатывающих заводов. Взаимный интерес возник у туристических компаний двух стран. Как отметили представители туристической компании «Крио Трэвел» из города Саппоро, японских туристов, интересующихся Дальним Востоком, немного, но потребность, в том числе в бизнес-турах, с каждым годом растет. В Японии есть люди, интересующиеся предстоящим саммитом во Владивостоке, но компаний, готовых организовать такое путешествие, нет.
Наиболее знакомыми с российскими реалиями оказались логистические компании. Представитель японской логистической компании «Ниссин Корпорейшн» назвал головной болью преодоление российских таможенных барьеров. Его интересовали вопросы, связанные с возможностью изменений законодательства, упрощающих процедуру. В ответ присутствовавший на мероприятии сотрудник Министерства промышленности и торговли РФ отметил, что нормативная база уже полностью сформирована и приведена в соответствие с требованиями ВТО, а за сроки прохождения документов сейчас с чиновников очень строго спрашивают.
В общем, японские компании приехали во Владивосток пока только с целью знакомства и изучения местного рынка и на вопросы потенциальных российских партнеров не всегда были готовы дать однозначный ответ. Их интересовали возможности местных компаний, технологии, применяемые в производстве. Вторым пунктом программы пребывания японцев во Владивостоке стало знакомство с российскими предприятиями непосредственно на местах.
По итогам круглого стола организаторы этой встречи подписали совместную декларацию, где участники выразили мнение о необходимости проведения подобных мероприятий систематически и подтвердили намерения о сотрудничестве в будущем.
Елена АБАШЕВА, "Золотой Рог".
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