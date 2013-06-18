Во Владивостоке несговорчивого перевозчика заменили на двух новых

Серьезные люди считают политику компании «Мортранс», неожиданно приостановившей морские прибрежные пассажирские перевозки, мягко говоря, недальновидной. И усматривают в майском демарше морского перевозчика не только намерение с помощью шантажа увеличить тарифы либо размер бюджетных дотаций, но и попытку дестабилизировать обстановку в преддверии грядущих выборов мэра Владивостока.

Но «Мортранс» просчитался. Городские власти отказались идти на поводу у транспортной компании и расторгли с ней договор.

Нарушили договор

Напомним, что 20 мая капитаны ООО «Мортранс» отказались выходить в море, обосновав это аварийным состоянием причалов на полуострове Песчаном, островах Попова и Рейнеке. Забастовка капитанов стала неожиданностью как для пассажиров (объявление об этом они прочли, лишь подойдя к кассам вокзала прибрежных сообщений во Владивостоке), так и для городских властей. То есть получилось, что островитяне, приехав утром в город, лишились возможности вернуться домой.

По версии перевозчика, капитаны жаловались на то, что не могут безопасно осуществлять посадку-высадку пассажиров. Пирс на полуострове Песчаном просто разваливается – бетон крошится и повсюду торчат куски арматуры. Пирс на острове Рейнеке после ремонта поднялся на 70 см, что также небезопасно при посадке-высадке пассажиров. Что касается Владивостока, то у трех причальных стенок судам просто не протолкнуться.

В принципе, с «Мортрансом» можно согласиться. Когда на месте 36-го причала, который устраивал и пассажиров и морских перевозчиков, затеяли строительство пятизвездного отеля, весь малый флот вынужденно перебазировался на неудобный для швартовки 1-й причал. Как это часто бывает, старое снесли, а новое не построили. В итоге суда ютятся у трех «временных» причальных стенок. Трафик как на магистрали в час-пик. А чтобы высадиться с катера на пирс, требуется бесстрашие и ловкость акробата.

Но, как утверждают в управлении транспорта, причал №1 не является муниципальным, и перевозчик должен самостоятельно регулировать вопросы по эксплуатации с его собственником. Пирс на Песчаном ремонтировался в 2006 году, а к причалам на островах Русский и Попова перевозчик претензий не выдвигал и тем не менее лишил жителей этих островных территорий возможности пользоваться морским транспортом.

Что касается пирса на острове Рейнеке, который мэрия отремонтировала в прошлом году, то, согласно договору, «обеспечивать безопасность и качественное обслуживание пассажиров при их посадке/высадке» должен сам перевозчик.

«Причину, по которой «Мортранс» прекратил перевозки, считаю надуманной, поэтому у нас были все основания для расторжения договора», - заявил «ЗР» и.о. начальника городского управления транспорта Евгений СОРОКИН. – Компания, обязанная по договору с администрацией города выполнять регулярные рейсы на острова Русский, Попова, Рейнеке и полуостров Песчаный, более суток бойкотировала администрацию города, не объясняя причины остановки паромов, не реагируя ни на устные, ни на письменные запросы. Единственный официальный документ от ООО «Мортранс» был получен по факсу сутки спустя после остановки перевозок».

Досье «ЗР»

«Мортранс» оказывал услуги по прибрежным морским пассажирским перевозкам с 2006 года - после того как был обанкрочен его предшественник «Владморпасс». Суда, которые «Владморпасс» арендовал у Владивостокского морского торгового порта, собственник продал «Мортрансу». Но в 2008 году ООО «Мортранс» продало все свои пассажирские суда, в количестве восьми штук, ООО «ТД Мортранс» за 9,8 млн рублей. И тут же заключило с ним договор бербоут-чартера сроком на пять лет, оплачивая ежегодно по 33,6 млн руб. за пользование судами. И при этом на протяжении ряда лет «Мортранс» упорно пытался включить эти 33,6 млн рублей в общий размер дотаций из городского бюджета.

Гендиректором ООО «ТД Мортранс» значится Евгения ЗАБЕЛИНА, которая, согласно официальной информации, была зарегистрирована в квартире, в которой в 2004 году был прописан экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. По неофициальной информации, приходится ему племянницей.

С 10 июня суда «Мортранса» стоят у причальной стенки – в его услугах администрация Владивостока больше не нуждается. И руководство компании вынужденно подсчитывает предстоящие расходы. Ведь разрыв договора означает, что «Мортранс» должен сократить около трехсот сотрудников и выплатить им компенсации. Но денег на это нет.

Как сообщила нам представитель по связям с общественностью ООО «Мортранс» Дарья ИОНИНА, с 1 апреля по 20 мая суда компании перевозили жителей пос. Подножье на о. Русский, поскольку, согласно договору между мэрией и перевозчиком, этот маршрут должен был быть закрыт 31 марта, но представители мэрии попросили продлить его на некоторый срок из-за отсутствия на острове обещанных дорог. «Мортранс» исправно выполнял рейсы, но оплату так и не получил.

«Все, что администрация города должна «Мортрансу» за выполненные им работы, будет оплачено», - заверил Евгений Сорокин.

Похоже, что руководство «Мортранса» просто перегнуло палку, решив, что городские власти, дабы не допустить недовольства горожан, будут вынуждены пойти на уступку. Но просчиталось.

Отряд не заметил потери бойца

Сегодня морскими прибрежными пассажирскими перевозками занимаются сразу две частных компании, у каждой из которых свой маршрут: ООО «Танира» выполняет перевозки на острова Попова и Рейнике, ООО «Анвест-ДВ» на полуостров Песчаный. По словам Евгения Сорокина, необходимости в проведении конкурса на исполнение муниципального заказа не было, так как эти компании были единственными, подавшими заявки. Заявки рассмотрели, утвердили на ГЭКе представленные компаниями расчеты затрат, согласовали тарифы и заключили договоры. Причем на значительно более выгодных условиях, чем с прежним перевозчиком - ООО «Мортранс».

Правда, в получившей отставку компании считают, что во Владивостоке нет альтернативного ей перевозчика, «способного комфортно и безопасно выполнять прибрежные пассажирские перевозки». Мол, теплоход «Лотос», который ныне задействован в перевозках на острова, якобы технически не пригоден. Нет замены и капитанам «Мортранса», которые управляют паромами и теплоходами в течение 20 и более лет.

Но, как пояснил «ЗР» Евгений Сорокин, у «Таниры» (транспортная компания, которой принадлежит теплоход «Лотос») имеется лицензия на перевозку пассажиров морским транспортом, а судно прошло ежегодное освидетельствование. Поэтому у мэрии нет оснований сомневаться в техническом состоянии «Лотоса» и квалификации капитанов.

Что касается пассажиров, то замена старого перевозчика на двух новых на них никак не отразилась - суда ходят регулярно, а стоимость проезда осталась прежней.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.