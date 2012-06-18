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Нефтегазу Дальнего Востока не хватает профессионалов
Нефтегазовая отрасль, в том числе и на Дальнем Востоке, испытывает острый дефицит квалифицированного персонала. К таким выводам пришли специалисты компании «АНКОР Энерджи сервисез» в ходе исследования «Кадровый потенциал в сфере нефтегаза и энергетики».
Наиболее остро компании испытывают дефицит в опытных управленцах на проекты (43%), инженерно-техническом персонале и квалифицированных рабочих (24%).
В направлениях разведки и разработки месторождений, переработке нефтепродуктов, энергетике сегодня реализуется значительное число инвестиционных проектов, которые требуют внедрения современных технологий, инноваций, новых управленческих подходов. Крупные компании заинтересованы в специалистах, имеющих опыт проектного управления. При этом важно, чтобы данный опыт подтверждался практическим применением и глубоким знанием отраслевой специфики. Отрасль испытывает серьезную нехватку таких управленцев, и в настоящий момент рынок не способен покрыть потребности отрасли.
В нефтегазовой и энергетической сферах, как в других индустриальных секторах, серьезное влияние оказывают общерыночные тренды: старение кадров, отсутствие преемственности поколений, нехватка собственных учебных центров и отсутствие связи с профильными вузами. Также дефицит усиливает отток специалистов из традиционных регионов разработки месторождений.
Из-за острой нехватки опытных специалистов компании используют различные инструменты для привлечения кандидатов и закрытия вакансий. Большинство работодателей предпочитает привлекать опытных специалистов из других регионов (60%): в нефтегазовой отрасли существуют основные регионы-доноры, из которых компании покрывают потребности как в молодых, так и в опытных специалистах.
Также популярно привлечение к поиску профессиональных рекрутинговых компаний. Этим сервисом пользуется более половины компаний-респондентов (57%).
55% компаний в случае нехватки кандидатов на внешнем рынке производят внутреннюю ротацию кадров, то есть переводят на открытую позицию внутреннего сотрудника.
По словам Ивана МЯЧИНА, генерального директора «АНКОР Энерджи сервисез», отраслевые учебные заведения выпускают достаточное количество специалистов, однако их подготовка не соответствует потребностям отрасли в настоящий момент. Поэтому среди работодателей этого сектора довольно высока конкуренция в привлечении лучших выпускников.
Для решения проблемы на предприятиях внедряются всевозможные программы стажировок и производственных практик. В большинстве компаний существует отдельные функциональные подразделения, которые специализируются на сотрудничестве с вузами и работе со студентами.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».
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