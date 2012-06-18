Владивосток должен производить впечатление не только на гостей саммита

Сегодня Владивосток нацелен на привлечение иностранных гостей, в него вложены серьезные деньги, возведены масштабные объекты… Тем не менее впечатления гостя о городе складывается из мелочей: понятна ли навигация, говорят ли таксисты на английском, хорошо ли обслужили в кофейне… В ресторанном бизнесе все то же самое. Сергей МОКРОУЗ, директор сети ресторанов La Strada, знает об этом не понаслышке:





– Открытие нашего первого ресторана, расположенного за городом, совпало с началом ремонта федеральной трассы. В условиях бесконечных пробок, когда дорога из центра города занимала полтора-два часа, привлечь гостей было непросто. Тем не менее у нас довольно быстро образовался круг постоянных клиентов.

Я всегда выхожу к гостям, общаюсь, и как-то семейная пара – заядлые путешественники – призналась, что La Strada напоминает им ресторан в одном из отелей, но вот какой?.. И приезжают они именно «на атмосферу». А в конце вечера вдруг вспомнили: «Хаятт». Признаюсь, для меня это стало большим комплиментом. Я 6 лет проработал в этой мировой сети, хорошо знаю ее стандарты, и у меня никогда не было идеи создать ресторан «по мотивам», но, видимо, сработало подсознание.

Так и с Владивостоком. Сегодня он совсем другой, нежели 4 года назад, когда я впервые прилетел сюда. Помню первое ощущение – непонятный, неустроенный город, который просто используют для жизни. Сегодня ощущения другие: у этого города ярко выраженный характер и особенный дух. И сюда тоже будут приезжать «на атмосферу», при условии, что город будет приведен в порядок. Но для этого мало построить новые мосты, отремонтировать дороги, открыть 5-звездочные отели...

У Владивостока масса плюсов – ландшафт, море, люди… Здесь удивительное смешение народов и культур. Это здорово, но требует подведения под какой-то общий знаменатель правил поведения. Работая в Дубае, в системе «Хаятт», я поначалу поражался: 1800 человек 86 национальностей в одном отеле – с абсолютно разным менталитетом – неукоснительно следуют стандартам мирового бренда. Позже мне самому довелось в команде менеджеров открывать отели сети в Дубае, Киеве, транслируя «хаяттовскую» философию и «перенастраивая» отношение к делу у новоиспеченного персонала. Это трудно, но возможно. Так должно быть и в городе. Неважно, какой вере ты принадлежишь и к чему обязывают тебя национальные традиции – есть правила, которые ты просто обязан соблюдать.

Кадровый вопрос в ресторанном бизнесе сегодня самый сложный. Хороший официант должен «прочитать» гостя, понять его предпочтения, ответить на любые вопросы, провести экскурс по меню и достойно поддержать разговор. Я, кстати, до сих пор не гнушаюсь взять поднос и убрать грязную посуду, открыть бутылку вина вместо официанта… Меня когда-то научили так работать, и теперь я учу этому персонал. Правда, не всегда успешно. Менталитет нашего соотечественника таков, что работа в области сервиса не рассматривается как постоянная (а потому и отношение к ней, как к временной), а сама по себе сфера обслуживания считается не престижной… В той же Европе все иначе. Например, в Милане живет мой хороший приятель Марио, ему 58 лет, владелец небольшого, но очень уютного ресторана на восемь столов, которые сам же и обслуживает. Очень достойный человек, интересный собеседник, успевает пообщаться с каждым гостем, поднять бокал вина, поговорить о жизни… Каждый раз, прилетая в Милан, иду в его ресторан. И не только я. Гости возвращаются к нему с разных уголков света.

Сегодня много говорят о развитии сервиса во Владивостоке, о продвижении города. Но это продвижение должно быть комплексным и осуществляться при поддержке власти, которая, в свою очередь, должна взаимодействовать с бизнесом, а не ограничиваться функцией контроля.

А главное, каждый из нас, живущих сегодня во Владивостоке, должен относиться к городу по-хозяйски. Но это не значит – ходить по нему «гоголем». Это означает, относиться к нему, как к собственному дому. Перестать бросать мусор из окон машин, поставить на место перевернутую кем-то урну, помочь расчистить снег возле дома…

Рассуждать на эту тему можно бесконечно. Просто каждому из горожан должно быть не все равно. Всем вместе нужно по-хозяйски взяться за город, умыть его, причесать и с любовью представить тем, кто приедет сюда завтра. Чтобы им обязательно захотелось сюда вернуться.

Татьяна Сушенцова, «Дальневосточный капитал».