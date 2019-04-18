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Рыбу из Владивостока в Санкт-Петербург будут возить по новой схеме
FESCO будет развивать контейнерные перевозки между столицей ДФО и рыбным терминалом Северной столицы
Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») запустит еженедельный контейнерный сервис для доставки грузов от станции Автово (Санкт-Петербург) до Владивостока и обратно. Партнером по проекту выступит ООО «Терминал морской рыбный порт» (ТМРП, стивидорная компания в Большом порту Санкт-Петербурга).
Как говорится в сообщении FESCO, соответствующее соглашение стороны подписали в рамках форума «ТрансРоссия».
В рамках сервиса FESCO готова предоставить свой подвижной состав, контейнеры и терминальную инфраструктуру, а ТМРП – мощности своего морского терминала в Санкт-Петербурге. В перспективе также планируется расширение географии и на другие регионы РФ.
«За счет сотрудничества с ТМРП мы рассчитываем оптимизировать взаимодействие «порт-железная дорога» в северо-западном регионе и выстроить работу по технологии, которую успешно применяем в порту Владивостока, таким образом сделать сервисы FESCO более эффективными и удобными для наших клиентов», – пояснил исполнительный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» (входит в группу FESCO) Герман МАСЛОВ.
Досье газеты «Золотой Рог»: Группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров, флот группы включает 22 транспортных судна. В настоящее время 32,5% акций ПАО «ДВМП» принадлежат Зиявудину МАГОМЕДОВУ, 23,8% - компаниям, контролируемым Марком ГАРБЕРОМ (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital. Г-н Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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