Ведущие предприятия Дальнего Востока объединяются с ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. И. о. ректора Дальневосточного федерального университета Игорь Ватулин, президент ОАО «Дальневосточное морское пароходство» Сергей Генералов и генеральный директор ОАО «Владивостокский морской торговый порт» Владимир Корчанов подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ определяет основные направления сотрудничества и взаимодействия сторон. Согласно ему, одним из приоритетов станет повышение качества подготовки студентов ДВФУ — потенциальных работников ОАО «ДВМП» и ОАО «ВМТП». Так, представители ведущих предприятий Дальнего Востока смогут принимать участие в учебно-методических советах ДВФУ, формировании учебных программ и образовательных стандартов, а также в государственных экзаменационных и аттестационных комиссиях.

Планируется совместная работа в сфере образовательной и научно-технической деятельности через формирование инновационной инфраструктуры. Предполагается и совместное участие в социальных проектах по развитию Дальневосточного региона, привлечение студентов, аспирантов и преподавателей ДВФУ к выполнению научно-исследовательских и технологических работ, актуальных для сторон.

Таким образом, сотрудничество предприятий будет способствовать трудоустройству выпускников ДВФУ требуемых направлений и уровней подготовки в ОАО «ДВМП» и ОАО «ВМТП».

"Золотой Рог".