В пункте пропуска Пограничный начали возводить фундаменты

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. Проверку приморских ПП, задействованных в подготовке саммита АТЭС-2012, проводит замруководителя Росграницы.

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Борис Хайтович проводит проверку подготовки пунктов пропуска, задействованных в проведении саммита АТЭС в 2012 году.

В первый день рабочей поездки заместитель руководителя Росграницы посетил воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи) и автомобильный пункт пропуска Пограничный. Как было отмечено в ходе осмотра, работы по реконструкции пунктов пропуска ведутся согласно производственным графикам. Бориса Хайтовича, в первую очередь, интересовало состояние дел по строительству объектов воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи). В настоящее время монтажные работы по установке систем электроснабжения и электроосвещения выполнен в полном объеме. Производится монтаж систем водоснабжения и канализации – 90%. Ведутся работы по установке приточной вентиляции, по чистовой отделке стен и перегородок, окраске стен и установлению подвесных потолков.

В залах прилета и вылета установлено 12 кабин пограничного контроля, планируется смонтировать еще 10 единиц.

На конец мая запланировано проведение Межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи) требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий,помещений и сооружений, необходимых для организации государственного контроля в пункте пропуска.

В автомобильном пункте пропуска Пограничный в настоящее время произведена геодезическая разбивка главных осей всех сооружений пункта пропуска. Ведутся работы по возведению фундаментов служебно-административного корпуса и специализированных помещений для дезинфекции автотранспорта. На 15 % выполнено строительство автомобильной подъездной дороги к пункту пропуска.

Срок завершения работ по реконструкции и техническому оснащению автомобильного пункт пропуска Пограничный − сентябрь 2012 года.

Заместитель руководителя Росграницы следующими в рабочей поездке планирует посетить автомобильный пункт пропуска Краскино и морские пункты пропуска Находка, Восточный и Владивосток.

В рабочей поездке заместителя руководителя Росграницы Бориса Хайтовича сопровождают руководитель ДВТУ Росграницы Виктор Елютин, заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой Сергей Козленков и директор Владивостокского филиал ФГКУ Росгранстрой Александр Воробьев.

«Золотой Рог».