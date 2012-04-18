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Натянута последняя пара вант моста на Русский

18 Апреля 2012, 16:10 | Владивосток

Монтаж вантово-балочной системы моста на остров Русский успешно завершен – в русловом пролете специалистами группы компаний «СК МОСТ» закончено натяжение заключительной белой пары вант со стороны островной территории. Их длина стала рекордной в мировой практике – 579,83 метра. Смонтированные ванты символизируют российский триколор над проливом Босфор Восточный, сообщили «ДК» в пресс-службе компании.

– Работы по монтажу в русловом пролете заключительной 42-й вантовой пары со стороны острова Русского стартовали в ночь с 23 на 24 марта и выполнялись поэтапно, в штатном режиме, – прокомментировал начальник вахты «СК МОСТ» Александр КИШКИН. – Самые длинные в мире ванты протяженностью 579,83 метра установлены на 317-метровой отметке пилона М7 и закреплены на 50-й панели главной металлической балки жесткости, которая выдвинута в направлении материка на 534 метра. В каждую из них заправлено по 80 стрендов. Особых сложностей, кроме погодных, при выполнении работ не возникло. Методика, специально разработанная представителями французской компании Freyssinet, уже отлично освоена нашими специалистами – несмотря на сильный ветер и кратковременный снег, монтаж рекордных в мировом мостостроении вант занял менее трех суток.

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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