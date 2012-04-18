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На о. Русском введены в эксплуатацию энергообъекты саммита АТЭС
Министерство регионального развития РФ выдало ОАО «ДВЭУК» разрешения на ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса мини-ТЭЦ «Центральная» и распределительной электросети класса 35 кВ на о. Русский во Владивостоке. Энергообъекты построены в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 и обеспечивают энергоснабжение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по постоянной схеме.
В состав первого пускового комплекса мини-ТЭЦ «Центральная» вошли четыре водогрейных котла (51,6 Гкал/ч), электротехнический корпус, четыре распределительных пункта с кабельными линиями 10 кВ, магистральная тепловая сеть до ДВФУ (2х2,55 км), система водоснабжения и резервуар для хранилища топлива (700 м³). Распределительная электросеть класса 35 кВ состоит из линейной части (2х6,2 км), кабельной линии «Центральная – Русская» (2х3,4 км), подстанций «Центральная» (50 МВА), «Океанариум» (32 МВА) и «Коммунальная» (12,6 МВА), сообщает пресс-служба ОАО «ДВЭУК».
Напомним, первым энергообъектом ОАО «ДВЭУК», получившим разрешение Минрегиона России на ввод в эксплуатацию, стала мини-ТЭЦ «Северная» (5,6 МВт; 10,83 Гкал/ч), которая была сдана в марте текущего года. Получение новых разрешений документально подтверждает энергообеспечение ДВФУ по требуемой категории надежности, что является одним из условий для его сдачи в эксплуатацию.
Государственным заказчиком проектов по строительству энергетической инфраструктуры для проведения саммита АТЭС-2012 выступает Министерство регионального развития РФ. Работы ведутся во исполнение подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
Досье "ЗР"
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока России. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России», в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2008-2011 гг. составила 25,559 млрд руб., на период 2012 г. планируется инвестировать 21,068 млрд руб. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 38,342 млрд рублей.
"Золотой Рог".
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