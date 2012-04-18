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«Красивый бизнес» Дальнего Востока собрался на форум

18 Апреля 2012, 22:49 | Владивосток

Руководители, владельцы и менеджеры салонов и клиник красоты впервые смогли обменяться опытом и поговорить о наболевшем: в конце марта во Владивостоке прошел I Дальневосточный форум индустрии красоты.

Трехдневная программа форума была более чем обширна – руководители предприятий индустрии красоты смогли познакомиться с новейшими прогрессивными технологиями в области менеджмента и маркетинга, узнали, как правильно подбирать персонал и избегать текучести кадров, научились организовывать и проводить презентацию салонов и т. д.

В рамках форума был проведен и целый ряд тренингов и семинаров с участием ведущих экспертов из Санкт-Петербурга. Так, Дмитрий БЕЛЕШКО в ходе тренинга познакомил руководителей дальневосточных салонов красоты с секретными технологиями увеличения прибыли салона, а также провел мастер-классы для администраторов – «Экспресс-диагностика клиентов» и «Приемы активных продаж».

Другой, не менее известный эксперт в сфере «красивого бизнеса» Максим СЕРГЕЕВ провел семинар-практикум на тему «Цифры в индустрии красоты».

Ключевым событием форума стала Beauty-конференция «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ», на которой участники обсудили актуальные проблемы «красивого бизнеса», юридические аспекты его построения, законодательные условия его функционирования. Актуальность обсуждаемых на конференции проблем позволила руководителям расширить профессиональные знания и найти новых деловых партнеров.

По мнению организаторов форума – региональной сети кадровых агентств «Успех» – Дальневосточный Форум Индустрии Красоты – 2012 дал хороший старт для дальнейшего продвижения новейших технологий, товаров и услуг в области beauty-индустрии Дальневосточного региона. Трехдневное общение профессионалов в области индустрии красоты оказалось более чем продуктивным.

«Дальневосточный капитал».

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