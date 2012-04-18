Приморские «Диалоги» - о медицине

62-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий Дальневосточного федерального округа было посвящено системе здравоохранения – «Медицина: платная и бесплатная. Критерии выбора».

Перед участниками клуба выступили: директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Владимир КУЗНЕЦОВ, ректор Владивостокского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Валентин ШУМАТОВ, заместитель директора ГУ ТФОМС Людмила КИРИЙ и заместитель директора по развитию медицинского центра «Асклепий» Ольга ЭПОВА.

«Дальневосточный капитал».