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Приморские «Диалоги» - о медицине
18 Апреля 2012, 22:39 | Владивосток
62-е заседание Бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий Дальневосточного федерального округа было посвящено системе здравоохранения – «Медицина: платная и бесплатная. Критерии выбора».
Перед участниками клуба выступили: директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Владимир КУЗНЕЦОВ, ректор Владивостокского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Валентин ШУМАТОВ, заместитель директора ГУ ТФОМС Людмила КИРИЙ и заместитель директора по развитию медицинского центра «Асклепий» Ольга ЭПОВА.
«Дальневосточный капитал».
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