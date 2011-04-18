В зоне ответственности ТМК

Тихоокеанская мостостроительная компания является генеральным подрядчиком трех объектов саммита АТЭС: мостового перехода через бухту Золотой Рог, автодороги «пос. Новый – п–ов Де–Фриз – Седанка – Патрокл» с низководным мостом и дороги «Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог».

Эти дороги словно закольцовывают центр Владивостока, обеспечивая не только дублирующий выезд из города в сторону аэропорта, но и новые возможности для развития приморской столицы. С их вводом становятся привлекательными для строительства жилья и развития бизнеса районы полуострова Голдобин, более известного как мыс Чуркин, побережья бухты Патрокл, вовлекаются в хозяйственный оборот новые участки верховья речки Седанка.

Именно по этим дорогам поедут на остров Русский делегации стран–участниц саммита АТЭС–2012, вот почему каждый из названных объектов, строящихся под руководством генерального директора ЗАО «ТМК» Виктора ГРЕБНЕВА, находятся под личным контролем губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА. Заказчиком объектов является департамент дорожного хозяйства Приморского края.

«ДК» познакомился с сегодняшней ситуацией дел на стройках Тихоокеанской мостостроительной компании.

Пилон, пролет, тоннель

С наступлением тепла активизировались работы на мостовом переходе через бухту Золотой Рог. Собственно говоря, они активно велись и весь осенне–зимний период, но устойчивый «плюс» позволяет существенно расширить фронт работ.

Как рассказал заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ТМК» Виктор СКЛЯРОВ, сегодня высота пилона, который возводят монтажники компании, составляет 175,91 метра. Строители приступили к подготовительным работам по натяжению вант. Сейчас началась сварка вантовых оболочек в единое целое. Для тех, кому непосредственно предстоит осуществлять операцию по монтажу вантовых конструкций, организовано обучение.

Досье «ДК»

Сооружение уникально как с точки зрения параметров, так и с точки зрения конструктивных решений. Длина моста через бухту Золотой Рог – 1 388,09 м. Протяженность перехода вместе с подходами – 2100 метров. Длина основного пролета – 737 метров. Высота пролетного строения над уровнем моря 64 метра. Высота пилонов от уровня ростверков 226 метров.

Продолжается также непрерывный монтаж анкерных пролетов моста между опорами №4 – №8. Здесь уложено более 6000 куб. метров бетона. Впрочем, как заметил Виктор Скляров, когда «ДК» выйдет в свет, этот показатель станет существенно больше. Хотя уже сегодня все отчетливее видны подходы к каждому из пилонов моста. А несколько металлических блоков главного пролетного строения уже доставлены из Находки, где ведется укрупнение металлоконструкций, и дожидаются на причале момента подъема над бухтой Золотой Рог.

Параллельно идет монтаж путепровода вблизи тоннеля, построенного в кратчайшие сроки уже больше года назад, а также строительство транспортной развязки в районе фуникулера.

Дорожное направление

На строящихся дорогах завершается отсыпка земляного полотна, идет монтаж мостов и путепроводов. По словам заместителя генерального директора ЗАО «ТМК» Александра ГОФМАНА, с наступлением тепла на участке дороги Седанка – бух. Патрокл будет положен первый асфальт. Сейчас земляное полотно готово на 90%, идет отсыпка нижнего слоя дорожной одежды. Затем будет отсыпан стабилизирующий слой пескогравийной смеси, обогащенный щебнем, обработанным методом холодного ресайклинга, и далее – 3 слоя асфальта.

Практически завершен монтаж корейского асфальтобетонного завода мощностью 80 тонн в час. Рядом с ним появится еще один, германского производства, производительностью 300 тонн в час. Щебень для производства асфальтобетонной смеси будет поставлять Владивостокский бутощебеночный завод, расположенный недалеко.

– Здесь у нас разработана идеальная транспортная схема, – поясняет Александр Гофман. – Заводы ставим в удобном месте, с учетом обеих дорог. С наступлением тепла опробуем рецептуру асфальта с применением местных материалов. В начале положим асфальт на дорожную развязку в районе фуникулера. А далее приступим к укладке асфальта от водохранилища, начиная с металлического моста через Седанку. В целом готовность дороги к приему асфальта достаточно высокая.

По планам дорога протяженностью 24 км полностью должна быть готова к октябрю 2011 года. Расчетный темп асфальтирования – 5 км в месяц полностью готового покрытия. Задача сложная, но выполнимая, считают в ТМК. Кстати, параллельно будет идти монтаж барьерного ограждения, для этого компания приобрела специализированный комплекс итальянского производства. Его уже опробовали на участке трассы, ведущей в аэропорт.

Магистраль над заливом

Не менее зримо, чем мост через бухту Золотой Рог, растет и низководная четырехкилометровая эстакада через Амурский залив, которая является частью дороги «пос. Новый – п–ов Де–Фриз – Седанка – бух. Патрокл». Этот уникальный в своем роде мост позволит значительно сократить время в пути от Владивостока до аэропорта. А сейчас тепловоз, идущий по железной дороге, смонтированной на временных опорах, доходит до средины залива за 10 минут. Он доставляет все необходимое для устройства постоянных опор.

По словам первого заместителя генерального директора ЗАО «ТМК» Александра ЯКОВЛЕВА, полностью готовы более 30 постоянных опор из 81–й, предусмотренной проектом. Параллельно с этими работами, которые ведутся в соответствии с графиком, мостостроители ТМК приступили к надвижке пролетного строения. Причем работы ведутся сразу с двух берегов, от Седанки и с п–ва Де–Фриз. На специальных стапелях очередная секция металлического пролета собирается и надвигается на бетонные опоры. И так в непрерывном режиме. Стыковка произойдет в средине залива, у 36–й опоры. По мере выполнения этих работ их темп нарастает.

В ТМК не сомневаются, что хорошая организация работ, высокая техническая обеспеченность и профессионализм коллектива, привлечение квалифицированных подрядчиков, поддержка краевой власти позволят сдать все объекты саммита АТЭС–2012, входящие в зону ответственности компании, в срок.