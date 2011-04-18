Роман ПАНОВ: Задача 2011 года – ввод объектов саммита по графику

«ДК» попросил прокомментировать ход строительных работ на объектах саммита заместителя министра регионального развития РФ Романа ПАНОВА, курирующего проект и не раз бывавшего во Владивостоке.

– Работы по подготовке Владивостока к саммиту стран АТЭС выходят в завершающую стадию. Они ведутся в соответствии с подпрограммой «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства РФ 15.04.1996 года. Министерство регионального развития Российской Федерации являетсягосударственным заказчиком и координатором ее исполнения.

В рамках Подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры г. Владивостока в целях создания крупного индустриального, торгово–финансового, транспортно–логистического, туристического, научно–образовательного центра региона, реализация которых направлена на устойчивое социально–экономическое развитие Приморского края.

В декабре 2010 года в Подпрограмму включены новые мероприятия энергообеспечения, развития инфраструктуры по газообеспечению, развития железнодорожной инфраструктуры, реконструкции и строительства производственных мощностей, а также комплексного освоения территории в целях развития жилищного строительства. Она предусматривает 40 мероприятий, затрагивающих различные сферы социально–экономического развития региона. В их составе запланировано строительство 96 крупных объектов.

В настоящее время на 64 объектах ведется строительство, по остальным выполняются проектные работы. Строительно–монтажные работы ведутся в круглосуточном режиме. На успешное выполнение работ сориентирована вся логистическая система, задействовано более 28 тысяч человек и свыше 1000 единиц техники.

Важной задачей 2011 года является ввод в эксплуатацию большинства строящихся объектов согласно графику проектирования и строительства основных объектов саммита АТЭС 2012 года, утвержденному Минрегионом России 27 декабря 2010 года. Постоянный контроль работ осуществляют Минрегион России как государственный заказчик – координатор и ФГУ «Дальневосточная дирекция» как дирекция Подпрограммы.

Координацию и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, администрации Приморского края и администрации г. Владивостока, а также частных инвесторов в рамках реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет Координационный совет при Минрегионе России, заседания которого проводятся ежемесячно в формате видеоконференций Москва – Владивосток. Также в г. Владивостоке на постоянной основе работают Межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению в 2012 году саммита АТЭС, ведомственные оперативные штабы, Технический совет по согласованию технических заданий на проектирование, предпроектных предложений, технических условий, проектов и по корректировке проектных решений при строительстве объектов Подпрограммы, Оперативный штаб на о. Русский Владивостокского городского округа. Эти межведомственные органы управления Подпрограммой рассматривают проблемы координации и синхронизации работ, оптимизации системных и технических решений, выявляют факты отставаний от графика и принимают меры по их устранению.

Хотел бы подчеркнуть, что масштабная стройка, развернутая во Владивостоке, сегодня привлекает внимание не только россиян, но и широкой международной общественности АТР и демонстрирует высокий потенциал отечественного строительного комплекса. Трудно переоценить и синергетический эффект этого проекта для экономики всего Дальневосточного региона, что, впрочем, и задумывалось на старте Подпрограммы.