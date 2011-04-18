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Саммит АТЭС - 2012
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Владивосток на стройке

18 Апреля 2011, 01:51 | Владивосток

Владивосток превратился в гигантскую стройку, которая вырвала из сонного состояния ближние и дальние пригороды приморской столицы и совсем уже не пригороды, всколыхнула и активизировала жизнь и до этого не дремавшего морского города. Идет подготовка к саммиту АТЭС, который состоится здесь в сентябре 2012 года. Впрочем, нет оснований не доверять федеральным властям, которые вновь и вновь утверждают, что саммит – это лишь прекрасный повод для развития города, занимающего уникальную геополитическую позицию, да и всего Дальневосточного региона в целом.

Эксперты утверждают, что никогда еще в своей 150–летней истории Владивосток не переживал такого строительного подъема, хотя всплески активности он все–таки видел, когда строились Транссиб, Владивостокская крепость, Большой Владивосток (по Хрущеву – не хуже Сан–Франциско) и Дальневосточный научный центр. Но в сравнении с этими ушедшими в историю стройками сегодняшняя и по объемам выделенных средств, и по разнонаправленности их вложений, и по количеству федеральных органов, привлеченных к ее реализации, и по масштабам сооружаемых объектов действительно особенная.

Досье «ДК»

С учетом изменений, внесенных в подпрограмму «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–Тихоокеанском регионе» в конце 2010 года, финансирование проекта составляет 663 млрд рублей. Из них 205,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 33,6 млрд – краевого бюджета, 44 млн рублей – финансирование города, около 423,7 млрд рублей – внебюджетные средства.

Ровно два года назад «ДК» рассказывал о том, что планируется построить в рамках подпрограммы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР», в материале «Не опоздать на саммит». Сегодня, когда до знакового мероприятия остается 500 дней, «ДК» вновь обращается к этой теме, но уже с другого ракурса: что из задуманного удалось воплотить в корпуса, мосты, дороги «и другие добрые дела», какой объем предстоит выполнить за оставшийся срок.

Невозможно объять необъятное. Первые встречи и выезды на стройки подтвердили актуальность этой старой мудрости в конкретное время и в конкретном месте. Потому что рассказать обо всем, что делается сегодня в крае в связи с подготовкой к саммиту АТЭС–2012, действительно невозможно. Тем более что по мере продвижения проекта его организаторы все более ориентировались не на конкретное мероприятие (хотя контрольные сроки сдачи объектов нацелены именно на это), а на разностороннее развитие территории всего Южного Приморья. Да и сам город рассматривается уже гораздо шире, в виде агломерации, присоединившей территорию соседних районов, с населением в полтора миллиона человек.

Досье «ДК»

В подпрограмму по состоянию на 1.01.2011 года входит 63 объекта. Из них 31 объект находится в стадии строительно–монтажных работ, 14 – в стадии проектно–изыскательских работ, 9– в стадии предпроектных работ. По 6 объектам строительно–монтажные работы выполнены, по 3 – изменены местоположение и структура.

В городе, можно сказать, уже выросли два новых микрорайона – кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский и городок для военных «Снеговая падь». В приморской столице появятся новые территории для отдыха – прогулочная зона вдоль бухты Золотой Рог и туристско–рекреационная на Русском, началось строительство театра оперы и балета, океанариума, современного медицинского центра. Он также будет располагаться на острове, но кроме медицинского обслуживания студентов и работников ДВФУ будет решать и научные задачи по продлению жизни с помощью возможностей моря, а также оказывать высокотехнологичную хирургическую помощь по образу и подобию клиник Сингапура и Республики Корея. Проектом предусмотрено также строительство нескольких промышленных предприятий, в том числе двух судостроительных верфей. Владивосток получит фактически новый аэропорт (рассчитанный в перспективе на пассажиропоток в 5 миллионов человек в год), его свяжет с городом скоростная железнодорожная линия.

Комплексное развитие территории предусматривает обновление дорожной инфраструктуры, систем энергообеспечения, водоснабжения и канализации. В ближайшее время во Владивосток придет газ. Преобразуются скверы и фасады городских зданий. Одним словом, идет большая стройка.

Как обстоят дела на объектах саммита, мы решили узнать из первых уст – у организаторов и координаторов проекта, а также у тех, кто два с половиной года назад успел «попасть на саммит», получив подряды на строительные объекты. Итак, 500 дней до приезда гостей АТЭС. И задача – не опоздать на саммит – не снимается.

Проект в качестве организаторов и застройщиков–заказчиков осуществляют Министерство регионального развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство обороны РФ, Управление делами Президента РФ, администрация Приморского края.

Автор: Ирина Баранник
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