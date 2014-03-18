Игорь Сечин возглавил совет директоров Дальневосточного центра судостроения

Президент НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН во вторник избран председателем совета директоров ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, "дочка" ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК).

Председатель избран на расширенном очном заседании совета директоров, переизбранного на внеочередном собрании 7 марта.

Как сообщалось, в новый состав совета впервые вошел Игорь Сечин. Еще 6 членов совета сохранили свои места: вице-президент - руководитель аппарата президента ОАО "НК "Роснефть" Рашид ШАРИПОВ, директор департамента локализации техники и технологий ОАО "НК "Роснефть" Игорь БОРБОТ (бывший гендиректор ДЦСС), советник президента ОАО "НК "Роснефть" по локализации техники и технологий Константин ЛАПТЕВ, вице-президент по экономике и финансам ОАО "ОСК" Александр НЕЙГЕБАУЭР, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Леонид СТРУГОВ и заместитель председателя правления Газпромбанка Наталья ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщила пресс-служба ДЦСС, на заседании совета директоров были заслушаны доклады врио гендиректора ДЦСС Владимира ЦЫБИНА, врио первого заместителя гендиректора ДЦСС Сергея ЯРКОВОГО и гендиректора ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Приморский край) Юрия ФИЛЬЧЕНКА о ближайших и долгосрочных планах ДЦСС и его предприятий.

Ранее сообщалось, что консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% минус две голосующие ОАО "ДЦСС", а остальные акции останутся у ОСК. В настоящее время ОСК владеет 99,999996% ДЦСС.

В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ.

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.