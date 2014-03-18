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ЖСК "Остров" получил в безвозмездное пользование 40 га земли на о.Русский
ЖСК «Остров» и Федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства (РЖС) 6 марта заключили между собой договор о том, что кооператив получает в безвозмездное срочное пользование семь участков земли общей площадью 40 га на острове Русском «в целях строительства объектов кооператива».
На следующий день этот договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Приморскому краю.
В рамках подписанного договора Фонд РЖС обязался перед ЖСК компенсировать 34,5 млн рублей на цели присоединения кооперативной застройки к городским инженерным сетям до границ его участков. Заранее Фондом была проведена подготовительная работа для получения ЖСК техусловий этого присоединения. Кстати, Фонд бесплатно предложил членам ЖСК еще два «краснодарских» проекта индивидуальных жилых домов с полными комплектами документации.
Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ в середине февраля также подтвердил, что ЖСК «Остров» обязательно получит поддержку города в виде строительства за счет своего бюджета основных дорог, необходимых по проекту, и социальной инфраструктуры этой новой жилой территории города.
Кстати, в начале марта в Управлении градостроительства и архитектуры Владивостока прошло рабочее совещание по вопросу получения «Островом» разрешения на строительство. Как было отмечено в ходе его проведения, будут предприняты усилия, чтобы на участок первой очереди разрешение было получено в максимально короткие сроки и ЖСК наконец-то смог бы приступить к освоению полученной им территории.
А в минувший понедельник прошло общее собрание ЖСК «Остров», на котором в очередной раз были рассмотрены вопросы подготовки будущего строительства жилья, утверждена общая схема планировки поселка, обсужден договор с Ботаническим садом, утвержден регламент закрепления жилых помещений и прилегающих к ним участков за членами кооператива.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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