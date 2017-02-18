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Владивостокская ТЭЦ-1 греет и освещает город уже 105 лет (фото)
Уже более века электричество и тепло для некоторых жителей Владивостока вырабатывает Владивостокская ТЭЦ-1. 18 февраля 2017 года предприятию исполнилось 105 лет. Об истории одной из старейших электростанций Дальнего Востока рассказали корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог».
Впервые вопрос о строительстве городской электростанции поднимался еще в 1901 году, однако тогда власти города не смогли найти необходимых средств на ее строительство. И только через девять лет в 1910 году техническая комиссия представила думе города на рассмотрение проект ВГЭС (Владивостокская городская электростанция №1). Уже в феврале 1912 года станция была запущена в эксплуатацию.
За 105 лет существования на станции прошло несколько реконструкций, к примеру, в послевоенное время перед коллективом станции встала новая задача - перевести ее в теплоэлектроцентраль, чтобы обеспечить Владивосток еще и теплом. В 1958 году на базе ВГЭС №1 был создан теплофикационный участок, положивший начало централизованного теплоснабжения потребителей города.
«В начале 80-х годов котельную перевили с угля на мазут. В то время жидкое топливо было дешевле, чем уголь. Это было экономически целесообразно, и лучше для экологии Владивостока. Но развитие центра города тоже шло. Потребность в тепле возрастала также, как и потребление электроэнергии. Поэтому дальнейшее развитие ТЭЦ-1 шло по пути увеличения тепловой мощности. И для ликвидации дефицита тепла здесь в 90-е годы был смонтирован водогрейный котел. По проекту развития первоначально было предусмотрено два котла, но вначале в работу был включен только один котел. Но в 2004 году удалось ввести и еще один котел, что повысило тепловую мощность станции до 350 Гкал в час», - рассказал заместитель главного инженера Владивостокской ТЭЦ-1 Михаил БАСЫРЕВ.
В 2010 году на станции началась очередная модернизация - перевод на природный газ, и уже в январе 2012 ВТЭЦ-1 начала работать на голубом топливе. В настоящее время ВТЭЦ-1 обеспечивает теплом такие районы Владивостока, как Центр, Эгершельд и Первая речка. Установленная мощность ВТЭЦ-1 - 350 Гкал в час, а в год станция вырабатывает 500 тыс. Гкал тепловой энергии.
Основными источниками тепла в ТЭЦ-1 сегодня являются паровые котлы БКЗ и водогрейные котлы КВГМ, которые управляются при помощи щитов управления. Штат сотрудников станции составляет 60 человек. На станции есть собственный небольшой музей, где хранится множество экспонатов: от кирпича из кладки первого здания до раритетных английских паровых турбин «Беллис Морком» 1931 года.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» - основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», Центральная пароводяная бойлерная, Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.
Иван КРЫШАН, фото автора.
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