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Во Владивостоке смонтировано более 800 м руслового пролета моста через Босфор Восточный

18 Января 2012, 15:51 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ZRPRESS. Главная металлическая балка жесткости мостового перехода через Босфор Восточный во Владивостоке перешагнула знаковую отметку 800 метров – из акватории пролива на 70-метровую высоту поднята сдвоенная панель №37-38 руслового пролета со стороны острова Русского.

Как отметил директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов, в результате проведенной операции собранная консоль металлической балки жесткости со стороны острова Русский вышла за ось пилона М7 в направлении материка на 390 метров.

Со стороны полуострова Назимова, где на высоту 70 метров поднята сдвоенная панель №39-40, смонтировано 414 метров пролетного строения. Общая длина выдвинутых навстречу друг другу участков главной металлической балки жесткости достигла 804 метров, что составляет 72,8% от общей длины рекордного в мировой практике 1104-метрового руслового пролета моста через пролив Босфор Восточный.

Фото: Игорь Лещук / СК МОСТ

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Автор: Пресс-служба СК "МОСТ"
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