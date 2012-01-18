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Что получит Владивосток вместо закрывающегося кафе "Мэджик Бургер"

18 Января 2012, 17:42 | Владивосток

Популярному во Владивостоке кафе быстрого питания «Мэджик Бургер», которое уже 19 лет кормит горожан, осталось работать немногим более месяца - здание, в котором оно расположено, выкупают москвичи.

- О том, что наше предприятие с марта будет закрыто, а его коллектив – 65 человек - попадает под сокращение, мы узнали за несколько дней до нового года, - сообщила «ЗР» директор кафе Людмила ТОБОЛЬЦЕВА.

Здание, которое является памятником культуры, принадлежит Министерству обороны. А владивостокский «макдональдс» входит в его структуру. Покупатель здания – московское ООО «Улан». Чем оно занимается и кто его учредители, выяснить не удалось. Компанию с таким названием нашли лишь в Санкт-Петербурге. Часто недовольство возникает от дефицита информации, не будет кафе, а что будет?

- Во время собрания трудового коллектива мы задали представителю ООО «Улан» ряд насущных для нас вопросов, но ответов не получили. Поэтому и решили обратиться за помощью к общественности, - заявила Людмила Тобольцева. - В результате на фасаде кафе появились баннеры «Сохраним жизнь кафе», «Мы хотим работать» и листовки, на которых только за один день в защиту «Мэджик Бургер» расписались около двух тысяч наших посетителей.

Не удивительно, ведь в самом центре Владивостока это, пожалуй, единственное предприятие общепита, где можно быстро и дешево перекусить. Формальный носитель американской культуры владивостокский «Мэджик Бургер», по утверждению его директора, стал абсолютно отечественным продуктом. «От иностранного гамбургера у нас осталось только название. Все остальное - наше: начиная с булочек, которые мы выпекаем по собственной технологии, и заканчивая листом салата, выращенным на территории края. По-хорошему, наш «бургер» - это видоизмененный русский бутерброд, к тому же качественный и очень вкусный. Поэтому у нашего кафе немало поклонников. В будние дни число посетителей в среднем 1,5 тысячи человек, а в выходные и праздники – до 2,5 тысяч».

В 2011 году Министерство обороны России на торгах продало недвижимость на 4,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом оно избавляется от убыточных и непрофильных компаний. Причина традиционная: у Минобороны нет денег. «Но ведь наше кафе рентабельное. Зачем же его продавать?» – недоумевает Людмила Тобольцева.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».

Автор: Ирина Светланская
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