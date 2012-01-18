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Дальневосточное казино обрело первые очертания
Возобновились строительные работы по созданию объектов инфраструктуры многофункциональной зоны отдыха и возведению легального казино в районе бухты Муравьиной Владивостока.
Главная задача, которую решают сейчас строители, - это создание инженерной инфраструктуры: водопровода, электросетей, очистных сооружений, дорог и т. п.
В настоящее время идет формирование основных дорог и подъездных путей. От водонасосной станции «Муравьиная» строители прокладывают водовод. Его длина составит 2,5 километра. Первым объектом, который будет запущен в эксплуатацию к саммиту АТЭС в сентябре 2012 года, станет пятиэтажная гостиница, где разместится первое легальное на Дальнем Востоке казино. В настоящий момент здесь ведется заливка бетонного каркаса.
«Золотой Рог».
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