На Владивостокской таможне процент охвата электронным декларированием близок к 100%

Федеральная таможенная служба (ФТС) завершает проведение комплекса технических, технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих введение с 1 января 2014 года обязательного таможенного декларирования товаров в электронной форме.

Как пояснил «Золотому Рогу» первый заместитель начальника Владивостокской таможни по таможенному контролю Николай ЛОЩИНИН, с этого момента таможенное декларирование в России станет осуществляться только в электронной форме по Интернету, за исключением случаев, установленным правительством РФ.

В основном нововведение касается юридических лиц. Для туристов и физических лиц остается возможность подавать декларации в обычной бумажной форме. Для таможенного декларирования в электронной форме декларант использует электронную подпись, которую можно получить как непосредственно в ФТС России, так и в 21 удостоверяющем центре, которые входят в систему удостоверяющих центров таможенных органов. Новая технология все больше привлекает участников ВЭД: в прошлом году их было 974, а в нынешнем ее активно применяли уже 1455 участников внешнеэкономической деятельности.

Электронная форма таможенного декларирования уже сейчас является основной. Так, во Владивостокской таможне процент охвата электронным декларированием близок к 100%.

Развитие электронного декларирования стало основой для создания Центров электронного декларирования (ЦЭД). Эти специализированные таможенные посты обеспечивают декларирование товаров исключительно в электронной форме и позволяют реализовать технологию удаленного выпуска товаров. Сейчас функционируют 26 Центров электронного декларирования во всех федеральных округах.

Один из них - Владивостокский таможенный пост - центр электронного декларирования - создан в январе 2011 года. Начав свою работу с единичных деклараций, сегодня он оформляет значительные объемы грузов. По данным пресс-службы Владивостокской таможни, за 10 месяцев 2013 года оформлено 15 557 деклараций на товары, что на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 21% увеличился и объем оформленных товаров и превысил 83 тыс. тонны. Перечисленные в федеральный бюджет платежи составили 6,8 млрд рублей.

Основной функцией ЦЭД стало использование технологии удаленного выпуска, когда документальный контроль декларации проходит в Центре электронного декларирования, а фактический - в месте перемещения товара. Такая технология не только сокращает время таможенных операций и снижает коммерческие и коррупционные риски, но и перенаправляет транспортные товаропотоки из крупных городов в регионы.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.