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Путеводитель для инвестора по Дальнему Востоку России презентовали во Владивостоке

17 Декабря 2013, 01:17 | Владивосток

Справочник "Путеводитель для инвесторов по Дальнему Востоку России" презентован 16 декабря во Владивостоке при поддержке Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке. К работе над "Путеводителем" были привлечены научные, властные структуры и бизнес России и Республики Корея

В течении года рабочая группа собирала и обобщала информацию о наиболее важных промышленных, инфраструктурных и других проектах, реализуемых на Дальнем Востоке России.

"Мы собирались раз в неделю и жарко дискутировали над тем, какие разделы необходимо включить в книгу. Первая редакция издания состояла почти из 1000 страниц. Вариант презентуемый сейчас содержит 572 страницы", - рассказал ответственный редактор издания с российской стороны д.э.н., профессор А.П. Латкин.

Издание опубликованное тиражом 2000 экз. в Республике Корея разошлось очень быстро и пользовалось спросом среди корейских бизнесменов. В ближайших планах - печать еще нескольких тиражей на корейском языке. 

Русская версия издания сейчас проходит последние стадии редактирования и увидит свет в январе-феврале 2014 года. Перевод на английский будет сделан в течении 2014 года. Ведь авторы путеводителя считают, что он будет полезен в равной степени для любых иностранных инвесторов.
В связи с тем, что законодательство и инвестиционные возможности России изменяются, было принято решение обновлять путеводитель минимум один раз в год. 

Корейская сторона поблагодарила всех участников рабочей группы и назвала 2014 год временем позитивных перемен в российско-корейских отношениях.

Напомним, осенью Президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах по налогу на прибыль для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа. Кроме того, было достигнуто соглашение об отмене двустороннего визового режима между Россией и Республикой Корея.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анастасия Красильникова
Теги: инвестиции  Корея  международное сотрудничество  бизнес 



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Комментарии

  • Дежурный критик09:16, 17.12.2013#

    Всё понятно, поможем корейцам осваивать Дальний Восток, поможем москвичам, поможем всем! А кто поможет загинающемуся дальневосточному бизнесу?

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