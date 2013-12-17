Путеводитель для инвестора по Дальнему Востоку России презентовали во Владивостоке

Справочник "Путеводитель для инвесторов по Дальнему Востоку России" презентован 16 декабря во Владивостоке при поддержке Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке. К работе над "Путеводителем" были привлечены научные, властные структуры и бизнес России и Республики Корея.

В течении года рабочая группа собирала и обобщала информацию о наиболее важных промышленных, инфраструктурных и других проектах, реализуемых на Дальнем Востоке России.

"Мы собирались раз в неделю и жарко дискутировали над тем, какие разделы необходимо включить в книгу. Первая редакция издания состояла почти из 1000 страниц. Вариант презентуемый сейчас содержит 572 страницы", - рассказал ответственный редактор издания с российской стороны д.э.н., профессор А.П. Латкин.

Издание опубликованное тиражом 2000 экз. в Республике Корея разошлось очень быстро и пользовалось спросом среди корейских бизнесменов. В ближайших планах - печать еще нескольких тиражей на корейском языке.

Русская версия издания сейчас проходит последние стадии редактирования и увидит свет в январе-феврале 2014 года. Перевод на английский будет сделан в течении 2014 года. Ведь авторы путеводителя считают, что он будет полезен в равной степени для любых иностранных инвесторов.

В связи с тем, что законодательство и инвестиционные возможности России изменяются, было принято решение обновлять путеводитель минимум один раз в год.

Корейская сторона поблагодарила всех участников рабочей группы и назвала 2014 год временем позитивных перемен в российско-корейских отношениях.

Напомним, осенью Президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах по налогу на прибыль для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа. Кроме того, было достигнуто соглашение об отмене двустороннего визового режима между Россией и Республикой Корея.

ZRPRESS.RU, Владивосток.