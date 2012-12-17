Владивостокское предприятие "Аврора" отмечает юбилей

Владивостокское предприятие ОАО «Аврора» отмечает свой 50-летний юбилей. Именно столько лет назад – 21 декабря 1962 г. в районе ул. Снеговой была введена в строй первая очередь завода КПД-210 производительностью 170 тыс. кв. метров жилья в год. В дальнейшем мощность предприятия была почти удвоена – доведена до 300 тыс. кв. метров в год.

За минувшие пять десятилетий из его деталей КПД только во Владивостоке было построено жилых зданий более чем на 90 тысяч квартир. Почти каждая вторая семья в городе живет в доме, собранном из комплектов, выпущенных здесь. Отсюда же комплектовалось строительство многоэтажных микрорайонов в городах Артеме, Уссурийске, Большом Камне, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске и в других населенных пунктах края. В преддверии юбилея на вопросы «ЗР» ответил генеральный директор ОАО «Аврора» Михаил ТАТАРЕНКО.

- Михаил Григорьевич, известно, что предприятие в последние годы сталкивалось с трудностями. Удалось ли их преодолеть?

- Все катаклизмы решены. Самое основное, что мы сегодня работаем. Без долгов по зарплате и налоговым отчислениям. Полностью по белым схемам. Теневые отсутствуют. Трудности – все преодолимы. Я не думаю, что новое строительство жилья в будущем сможет обойтись без нас. Свою нишу на рынке мы не покинем – в Приморье мы одни такие – по многоэтажному крупнопанельному строительству. И, не смотря ни на что, за последние девять лет работы заводом было построено 443 тыс. кв. метров жилья. Около трети из этого приходится на долю моего руководства.

Сейчас мы снова наращиваем объемы производства. С середины этого года они увеличились практически в два раза. И меньше уже не будут. Работа коллектива стабилизировалась. На сегодняшний день мы обеспечены заказом практически на год вперед, из расчета сдачи 60 тыс. кв. метров, то есть, будем производить по 5 тыс. кв. метров жилья ежемесячно.

- Что строите сейчас и собираетесь строить в ближайшее время?

- В настоящее время мы одновременно ведем строительство трех домов по 240 квартир каждый, или в целом – 720 квартир, в жилом районе Снеговая падь. Работаем по ним вместе с генподрядным СУ-701 ГУСС «Дальспецстроя», которым руководит Сергей Николаевич Чернышев. С этой компанией – самые добрые отношения. Ими были инвестированы деньги в заказы на это строительство, и оно очень успешно.

По собственной программе мы достраиваем два объекта – это малосемейное общежитие и жилой дом на ул. Русской. Достраивали в этом году жилье и в Большом Камне. Сейчас ведем проектирование восьми домов на собственные нужды.

Недавно начато производство деталей на жилье для обманутых дольщиков по дому на ул. Тобольской. Краевой администрацией принято компромиссное решение по его достройке. Этим в настоящее время занимаются краевое казенное предприятие по строительству и строительная фирма ООО «Каньон». По договору с ней мы должны поставить на площадку к имеющейся коробке дома еще три блок-секции – на 8 260 кв. метров жилья. Сейчас там ведутся подготовительные работы по фундаментам, а жилье на монтаж мы уже готовы давать хоть сегодня.

Кстати, и по этому дому, и по объектам «Дальспецстроя» мы пошли на некоторое снижение цены – даем свои детали КПД на 10% ниже цен, установленных Приморским региональным центром ценообразования в строительстве.

Краевая администрация ведет работу по строительству в Снеговой пади микрорайона «Д». Для него мы должны будем поставить 23 блок-секции – это минимум на 800 квартир. Начать это строительство планируется с марта.

- 83-я серия домов, с которой вы работаете, уже несколько раз модернизировалась. Она стала «теплой», немного изменилась внешне, оставаясь наиболее дешевым многоэтажным жильем на рынке. Будет ли она меняться как-то еще? Ведь ее упрекают в однообразии, которое она вносит в застройку города…

- Сейчас завершается большая серьезная и перспективная работа, в которую уже вложены деньги: в соответствии с современными СНиПами вновь пересчитан каркас нашей 9-этажки (сейчас ее разрешенное строительство – до 10 этажей). Мы вынуждены пойти на замену лифтового узла. Если ранее наши дома комплектовались пасажирскими лифтами грузоподъемностью 360 кг, то теперь должны иметь грузовой лифт грузоподъемностью до – до 1 тонны, и пассажирский – 450-500 кг. Проектировщиками ОАО «Приморгражданпроект» дом уже пересчитан на внедрение этого узла в производство.

Кроме того, проектному институту выдано задание: проработать на базе нашей 83-й серии расчет строительства многоэтажных домов – 14-этажной высотки и варианта 24-этажного, дома или – от 20 до 26 этажей.

Работа по совершенствованию 83-й серии идет в трех направлениях. Первое – это ее применение в точечной многоэтажной застройке. Второе – рассматривается возможность использования на нашем доме «европанелей». То есть, за основу будут браться наши детали КПД, и – строиться дома с вентилируемым фасадом. Третье – прорабатывается применение нового утеплителя и частичная или полная замена железной арматуры в железобетоне на стеклопластиковую.

Думаю, что к лету следующего года все эти вопросы в варианте расчета мы с проектировщиками сможем закончить и начинать все это внедрять.

Сегодня у нас, чтобы ОАО «Авроре» оставаться и доминировать в крае на рынке нового жилья, есть все. Качество нашей продукции сохраняется на высоком уровне, а в зимнее время оно даже на голову выше, чем у других.

- В связи с этим что-то приходится менять в жизни предприятия?

- Да. Уже с середины ноября мы переходим на скользящий график работы. Основной корпус КПД уже переведен на режим 12 часов через 12. При этом люди два дня работают и два – отдыхают. Система выгодна и уже апробирована на других предприятиях, где я работал в последнее время, подогнана под наши технологические параметры.

Работаем мы и над тем, чтобы собрать наше производство в одной точке. Сейчас оно разбросано – на ул. Посадской,20 находится бывший экспериментальный завод ВДСК – КПД-35, а основное – завод КПД-210 – находится на ул. Снеговой, 18а, где у нас есть свободный пролет. Сейчас идет эта огромная работа по переносу мощностей с ул. Посадской...

- А есть ли кому работать?

- Основной костяк сохранился. И теперь люди снова пошли на завод. К нам возвращаются достаточно опытные кадры. Недавно мы обновили свою Доску почета. Она всегда сохранялась у нас, как и люди, которые могут делать свое дело лучше других.

- Редакция «ЗР» от всей души поздравляет коллектив ОАО «Аврора», внесший огромный вклад в строительство современного Владивостока с 50-летием предприятия и наступающим Новым годом!

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.