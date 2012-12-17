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Asiana замкнула "дальневосточный треугольник"

17 Декабря 2012, 10:12 | Владивосток

Авиакомпания Asiana Airlines, вторая по величине авиакомпания Республики Корея, в ноябре начала выполнять ежедневные рейсы по маршруту Сеул (аэропорт Инчхон) - Владивосток на Airbus A-321-200.

В настоящее время полеты между Владивостоком и Сеулом также выполняют южнокорейская авиакомпания Korean Airlines и российская «Владивосток Авиа» (входит в группу компаний «Аэрофлот»). Сеул является одним из наиболее востребованных направлений и по доле пассажиропотока аэропорта Владивосток занимает второе место в общем пассажиропотоке после московского направления.

Ранее Asiana летала из Сеула в Южно-Сахалинск и Хабаровск. «Мы давно хотели осуществлять рейсы во Владивосток, но ранее, согласно договоренностям между нашими странами, работал принцип: один аэропорт - одна авиакомпаниz», - говорит президент авиакомпаниb Asiana Airlines Юн Ен До. - В этом году через реализацию проекта «Открытое небо» в аэропорту Владивосток нам наконец-то удалось открыть этот маршрут. Кроме того, связав такие города, как Владивосток, Южно-Сахалинск и Хабаровск, в «дальневосточный треугольник», мы сможем максимально увеличить синергетический эффект».

Начало полетов авиакомпании Asiana Airlines является очередным шагом в реализации проекта «Открытое небо». Как отмечают в ОАО «Международный аэропорт Владивосток», с приходом нового авиаперевозчика частота рейсов в Сеул значительно увеличится, что будет способствовать снижению стоимости авиабилетов, а также обеспечит возможность удобных стыковок для пассажиров, следующих через Сеул в различные города Азии, Америки, Австралии. Благодаря организации хабового расписания, развитие корейского направления из Владивостока актуально и для пассажиров из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и других городов Дальнего Востока и Сибири.

Asiana Airlines - вторая по величине авиакомпания Республики Корея. Выполняет рейсы в 22 страны, член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance. Штаб-квартира и главный транзитный узел (хаб) международных перевозок авиакомпании расположены в Международном аэропорту Сеула Инчхон, а хаб внутренних перевозок - в Международном аэропорту Сеула Кимпхо.

Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Фото Марии Кузовлевой, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги: АТР  авиакомпании  южная корея  международное сотрудничество 



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