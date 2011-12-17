Газопровод через КНДР оценили в $2,5 млрд

Южнокорейская Kogas оценивает стоимость строительства участка газопровода через территорию Северной Кореи в $2,5 млрд, сообщил гендиректор «Когаз-Восток» ЛИ Чан Сон, выступая на конференции «Нефть и газ Сахалина».

По его словам, общая протяженность трубопровода может составить 1100 км, в случае, если будет выбран самый короткий маршрут. Из них 700 км будут проходить через Северную Корею.