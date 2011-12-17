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Медведев провел в Токио переговоры с партнерами "Газпрома"
Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев провел в Токио переговоры с партнерами Газпрома - крупнейшими энергетическими компаниями Японии - Mitsui, Mitsubishi и TEPCO.
Основная тема разговора понятна: Газпром развивает сотрудничество с Японией во Владивостоке, этот проект предполагает создание завода СПГ, мощностей по сжатию природного газа и газохимии в районе Владивостока.
Газпром хочет увеличить поставки газа в Японию в рамках проекта «Сахалин-2», а Японии СПГ критически нужен в связи с дефицитом электроэнергии, связанным, в том числе с аварией на Фукусиме.
Газпром удачно сотрудничает с Японией и по выбросам в атмосферу. В этом году Газпром провел уникальную операцию по продаже квоты на выброс в соответствие с решением Киотского протокола. Сделка была туманная, но по смыслу понятная.
Газпром и Япония имеют общие интересы по СПГ во Владивостоке. Однако на настоящих переговорах в Токио Газпром впервые официально поднял вопрос о его возможном участии в электроэнергетических проектах на территории Японии. И присутствие TEPCO показывает, что Япония готова к переговорам. У TEPCO сейчас не лучшие времена, компании крайне нужны ресурсы для восстановления разрушенной АЭС и погашение в 2011 году долгов по облигациям. Всего нужно порядка 25 млрд долл США. Поэтому Газпром для компании может быть интересен с инвестиционной точки зрения.
После аварии на Фукусиме Газпром, озабоченный рисками недопоставки газа в Европу, предложил несколько экзотический вариант помощи Японии, некий метод замещения. Газпром поставляет больше трубопроводного газа в Европу, а высвободившиеся европейские объемы СПГ перенаправляются в Японию. Однако на рынке СПГ идет стремительное развитие, и поставщики могут легко нарастить объемы поставок СПГ и без газпромовских предложений. Даже аналитики усомнились в том, что Европа изменит «3-ему энергопакету» ради Японии. Конкуренция на рынке СПГ в Японии возрастает, в том числе из-за «неутомимого» Qatargas. Поэтому предложение Газпрома не прошло и компании пришлось наращивать поставки СПГ в Японию.
Удлиняя свое участие в технологическом процессе производства электроэнергии от добычи газа до электрогенерации, особенно в такой высокотехнологичной стране как Япония, Газпром может получить много бонусов.
Это снижение рисков недопоставки газа, доступ к высоким технологиям японских энергетических компаний. Не нужно забывать так же, что Китай не «дремлет» и активизация Газпромо-Японских отношений может повлиять на его уступчивость в газовых переговорах с Россией. Для Европы активизация отношений Газпрома с Японией также является знаковым событием, пишет «Нефтегаз».
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