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Филиал «СОГАЗа» во Владивостоке переедет в новый офис
17 Декабря 2011, 18:05 | Владивосток
25 октября состоится официальная церемония открытия нового офиса Дальневосточного филиала компании.
Он расположен в здании общей площадью более 1 000 кв. м на Океанском пр-т, 112А.
На первом этаже разместится центр урегулирования убытков по автострахованию, страхованию имущества и личному страхованию. Здесь же будет расположен офис продаж, сообщает АСН со ссылкой на пресс-службу компании «СОГАЗ».
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