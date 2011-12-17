Филиал «СОГАЗа» во Владивостоке переедет в новый офис

25 октября состоится официальная церемония открытия нового офиса Дальневосточного филиала компании.

Он расположен в здании общей площадью более 1 000 кв. м на Океанском пр-т, 112А.

На первом этаже разместится центр урегулирования убытков по автострахованию, страхованию имущества и личному страхованию. Здесь же будет расположен офис продаж, сообщает АСН со ссылкой на пресс-службу компании «СОГАЗ».