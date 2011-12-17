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Работы по газификации Владивостокской ТЭЦ-2 выходят на финишную прямую
Менее чем через два месяца в приморскую столицу должна начаться подача природного газа с сахалинских месторождений. Сотрудники Владивостокской ТЭЦ-2 и специалисты компаний-подрядчиков приступили к испытаниям первых объектов, возведенных в рамках проекта по переводу станции на сжигание природного газа.
Начаты гидравлические испытания приемной ёмкости и ёмкостей для хранения альтернативного топлива № 1 и 2, являющиеся важными элементами строящегося мазутного хозяйства. В ходе работ ёмкости на некоторое время будут заполнены водой до проектного уровня, что позволит проверить прочность конструкций и качество сварных работ на стенках и днищах резервуаров.
Параллельно подрядными организациями ведутся работы по продувке и опрессовке участка внеплощадочного газопровода высокого давления от точки его присоединения к межпоселковому газопроводу до газораспределительного пункта на территории Владивостокской ТЭЦ-2. Данное мероприятие является обязательным этапом монтажных работ и позволит очистить внутренние поверхности газопровода от попадания в газовые блоки окалины, града и строительного мусора, а также предотвратить искорообразование при заполнении газопровода газом.
Напомним, что с февраля этого года на Владивостокской ТЭЦ-2 ведутся активные работы по переводу оборудования на сжигание природного газа. В процессе модернизации уже находятся станционные котлоагрегаты №№ 2, 3, 5 и 6. Планируется, что эти котлоагрегаты вместе с сопутствующей инфраструктурой (внутриплощадочными сетями газопровода и мазутным хозяйством) будут готовы приему нового топлива в сентябре этого года.
Газификация Владивостокской ТЭЦ-2 реализуется в рамках программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и финансируется за счет средств ОАО «ДГК». Общая стоимость инвестиционного проекта составит 5,44 млрд рублей.
Филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» является основным производителем электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-2, Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. Установленная мощность ВТЭЦ-2 – 497 МВт, АТЭЦ – 400 МВт, ПГРЭС – 247 МВт.
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