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Газпром подтверждает начало подачи газа с Сахалина во Владивосток в сентябре
Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков провел 8 июля совещание на о.Сахалин на строящейся головной компрессорной станции газотранспортной системы (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".
Как сообщила пресс-служба компании, на ГКС проводятся гидравлические испытания газовых коммуникаций. Полностью завершен монтаж всего оборудования, закончена прокачка масла по двум газоперекачивающим агрегатам (ГПА). Ведется подготовка к приему газа и прокрутке ГПА в "холодном" режиме. Завершается монтаж узлов приема газа проектов "Сахалин-2" и "Сахалин-1".
Как отмечается в сообщении, завершается строительство межпоселкового газопровода от ГРС на остров Русский, где располагаются объекты саммита АТЭС-2012, с отводом на ТЭЦ-2 г.Владивостока. Близятся к завершению работы по основной нитке наиболее сложного участка данного газопровода - перехода под проливом Босфор-Восточный. Переход выполняется методом наклонно-направленного бурения. Данный переход, учитывая исключительно тяжелые геологические условия (скальные породы), большую протяженность (2,8 км) и значительный диаметр горной выработки (762 мм), не имеет аналогов в России и станет уникальным объектом отечественной газовой промышленности.
А.Ананенков дал поручения, направленные на своевременный ввод в эксплуатацию объектов, которые будут обеспечивать с сентября 2011г. подачу экологически чистого топлива - природного газа во Владивосток, в том числе для нужд теплоэнергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012.
"Газпром" назначен правительством РФ координатором деятельности по реализации программы, которая предусматривает первоочередное создание и развитие газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Строительство ГТС началось в июле 2009г. и ведется с целью развития газоснабжения Хабаровского края и Сахалинской области, организации газоснабжения Приморского края. Директивный срок ввода первого пускового комплекса ГТС в эксплуатацию - III квартал 2011г. Протяженность первого пускового комплекса газопровода составит 1350 км, производительность - 6 млрд куб. м газа в год.
Общая проектная протяженность газопровода от ГРС г.Владивостока на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 г.Владивостока составляет около 34 км: по материковой части более 15 км, по острову Русский - порядка 12 км, под проливом Босфор-Восточный - около 6 км в двуниточном исполнении (основная и резервная).
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