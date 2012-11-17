Asiana Airlines - новый партнер аэропорта Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. 16 ноября, в аэропорту Владивостока состоялась торжественная церемония открытия полетов авиакомпании Asiana Airlines по маршруту Владивосток-Сеул.

Символическую ленту перерезали представители корейской делегации во главе с президентом авиакомпании господином Юн Ён До, а также заместитель генерального директора по производству ОАО «МАВ» Игорь Лукишин, представители администрации Артемовского городского округа. Первыми пассажирами, зарегистрированными на рейс № OZ-569, стала супружеская пара из Владивостока Владимир и Ольга Масеготовы.

- Авиакомпания Asiana Airlines считает новое направление Владивосток-Сеул перспективным и ожидает значительного увеличения пассажиропотока. Это связанно с ростом деловой активности дальневосточного региона, а также с реализацией проекта «Открытое небо» во Владивостоке, - сказал президент авиакомпании господин Юн Ён.

Начало полетов авиакомпании Asiana Airlines является очередным шагом в реализации проекта «Открытое небо». С приходом нового авиаперевозчика частота рейсов в Сеул значительно увеличится, что будет способствовать снижению стоимости авиабилетов и повышению уровня сервиса для пассажиров, а также обеспечит возможность удобных стыковок по выгодным тарифам для пассажиров, следующих через Сеул в различные города Азии, Америки, Австралии. Благодаря организации хабового расписания, развитие корейского направления из Владивостока актуально и для пассажиров из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и других городов Дальнего Востока и Сибири. - Мы искренне рады приветствовать в международном аэропорту Владивостока одну из лучших авиакомпаний мира - Asiana Airlines, - сказал заместитель генерального директора по производству ОАО «МАВ» Игорь Лукишин. - Открытию этого рейса предшествовала большая работа. Благодаря совместным усилиям и при поддержке авиационных властей России и Южной Кореи она принесла свои плоды – сегодня небо между Южной Корей и Владивостоком, действительно, открыто!

Напомним, что регулярные рейсы авиакомпании Asiana Airlines будут выполняться ежедневно на воздушных судах Airbus А-321. Самолет имеет комфортабельную компоновку салонов бизнес и тревел класса. Вылеты будут выполняться в дневное время: из аэропорта Владивостока в 15:10 с прибытием в Сеул в 15:50 по местному времени, обратный рейс будет вылетать в 09:20 с прибытием в столицу Приморья в 13:50. Продолжительность полета составит 2,5 часа. Сеул является одним из наиболее востребованных направлений и по доле пассажиропотока аэропорта Владивосток занимает второе место в общем пассажиропотоке, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток»

Досье: Авиакомпания Asiana Airlines — южнокорейская авиакомпания, выполняющая рейсы по 12 внутренним и 82 международным направлениям в 22 страны, член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance. ISO присудила Asiana первую в классе сертификацию за соответствие критериям ISO 14001 в 1996 году. В 2001 году министерство окружающей среды Южной Кореи назвало Asiana Airlines компанией, наиболее дружественной окружающей среде среди компаний индустрии обслуживания. 20 мая 2010 Asiana Airlines была выбрана лучшей авиакомпанией года и лучшей азиатской авиакомпанией. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного британским исследовательским агентством Skytrax.