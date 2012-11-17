www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.52 р. 100 JPY: 59.17 р.
EUR: 76.09 р. 10 CNY: 96.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Туризм
Распечатать

Asiana Airlines - новый партнер аэропорта Владивосток

17 Ноября 2012, 18:32 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. 16 ноября, в аэропорту Владивостока состоялась торжественная церемония открытия полетов авиакомпании Asiana Airlines по маршруту Владивосток-Сеул.

Символическую ленту перерезали представители корейской делегации во главе с президентом авиакомпании господином Юн Ён До, а также заместитель генерального директора по производству ОАО «МАВ» Игорь Лукишин, представители администрации Артемовского городского округа. Первыми пассажирами, зарегистрированными на рейс № OZ-569, стала супружеская пара из Владивостока Владимир и Ольга Масеготовы.

- Авиакомпания Asiana Airlines считает новое направление Владивосток-Сеул перспективным и ожидает значительного увеличения пассажиропотока. Это связанно с ростом деловой активности дальневосточного региона, а также с реализацией проекта «Открытое небо» во Владивостоке, - сказал президент авиакомпании господин Юн Ён.

Начало полетов авиакомпании Asiana Airlines является очередным шагом в реализации проекта «Открытое небо». С приходом нового авиаперевозчика частота рейсов в Сеул значительно увеличится, что будет способствовать снижению стоимости авиабилетов и повышению уровня сервиса для пассажиров, а также обеспечит возможность удобных стыковок по выгодным тарифам для пассажиров, следующих через Сеул в различные города Азии, Америки, Австралии. Благодаря организации хабового расписания, развитие корейского направления из Владивостока актуально и для пассажиров из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска и других городов Дальнего Востока и Сибири. - Мы искренне рады приветствовать в международном аэропорту Владивостока одну из лучших авиакомпаний мира - Asiana Airlines, - сказал заместитель генерального директора по производству ОАО «МАВ» Игорь Лукишин. - Открытию этого рейса предшествовала большая работа. Благодаря совместным усилиям и при поддержке авиационных властей России и Южной Кореи она принесла свои плоды – сегодня небо между Южной Корей и Владивостоком, действительно, открыто!

Напомним, что регулярные рейсы авиакомпании Asiana Airlines будут выполняться ежедневно на воздушных судах Airbus А-321. Самолет имеет комфортабельную компоновку салонов бизнес и тревел класса. Вылеты будут выполняться в дневное время: из аэропорта Владивостока в 15:10 с прибытием в Сеул в 15:50 по местному времени, обратный рейс будет вылетать в 09:20 с прибытием в столицу Приморья в 13:50. Продолжительность полета составит 2,5 часа. Сеул является одним из наиболее востребованных направлений и по доле пассажиропотока аэропорта Владивосток занимает второе место в общем пассажиропотоке, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток»

Досье: Авиакомпания Asiana Airlines — южнокорейская авиакомпания, выполняющая рейсы по 12 внутренним и 82 международным направлениям в 22 страны, член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance. ISO присудила Asiana первую в классе сертификацию за соответствие критериям ISO 14001 в 1996 году. В 2001 году министерство окружающей среды Южной Кореи назвало Asiana Airlines компанией, наиболее дружественной окружающей среде среди компаний индустрии обслуживания. 20 мая 2010 Asiana Airlines была выбрана лучшей авиакомпанией года и лучшей азиатской авиакомпанией. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного британским исследовательским агентством Skytrax.

Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru