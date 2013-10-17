Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" покинул компанию

Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию. По официальной версии, в связи с окончанием трудового контракта.

Как сообщил департамент корпоративных коммуникаций аэропорта, и.о. гендиректора АО "МАВ" назначен Игорь ЛУКИШИН, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по производству.

Максим Четвериков возглавлял ОАО "МАВ" с 13 февраля 2009 года

"Произошедшие в АО кадровые изменения не влияют на производственную деятельность аэропорта", - пояснили в департаменте.

Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Крупнейшим частным акционером аэропорта "Владивосток" является ЗАО "Кварц-Инвест" (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО "Дальневосточная страховая компания", 5,908% - ООО "Аэро-Груз".

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.