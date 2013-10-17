www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" покинул компанию

17 Октября 2013, 12:04 | Владивосток

Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию. По официальной версии, в связи с окончанием трудового контракта.

Как сообщил департамент корпоративных коммуникаций аэропорта, и.о. гендиректора АО "МАВ" назначен Игорь ЛУКИШИН, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по производству.

Максим Четвериков возглавлял ОАО "МАВ" с 13 февраля 2009 года

"Произошедшие в АО кадровые изменения не влияют на производственную деятельность аэропорта", - пояснили в департаменте.

Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Крупнейшим частным акционером аэропорта "Владивосток" является ЗАО "Кварц-Инвест" (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО "Дальневосточная страховая компания", 5,908% - ООО "Аэро-Груз".

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: аэропорт  Четвериков  МАВ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним13:46, 17.10.2013#

    Лисья морда лица. Очень похож на того, с кем сейчас "активно" борются ?

  • Так, прохожий10:26, 18.10.2013#

    По отзывам коллег - бездельник и вор ещё тот! Достаточно посмотреть послужной список - больше года нигде не работал, кроме нашего захолустья: http:// old2. zrpress. ru/who/?ID=40707а вот что случилось с компанией ООО «ЭйрЮнион» после его гендиректорства http: // moex. com/ru/listing/emidoc-default. aspx?id=49

  • Псевдоним14:54, 18.10.2013#

    Наконец эту свинью уволили

  • zanoza22:38, 19.10.2013#

    отжимал наших по-черному. пусть валит к себе на запад.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru