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Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" покинул компанию
Гендиректор ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" (МАВ) Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию. По официальной версии, в связи с окончанием трудового контракта.
Как сообщил департамент корпоративных коммуникаций аэропорта, и.о. гендиректора АО "МАВ" назначен Игорь ЛУКИШИН, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по производству.
Максим Четвериков возглавлял ОАО "МАВ" с 13 февраля 2009 года
"Произошедшие в АО кадровые изменения не влияют на производственную деятельность аэропорта", - пояснили в департаменте.
Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Крупнейшим частным акционером аэропорта "Владивосток" является ЗАО "Кварц-Инвест" (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО "Дальневосточная страховая компания", 5,908% - ООО "Аэро-Груз".
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Так, прохожий10:26, 18.10.2013#
По отзывам коллег - бездельник и вор ещё тот! Достаточно посмотреть послужной список - больше года нигде не работал, кроме нашего захолустья: http:// old2. zrpress. ru/who/?ID=40707а вот что случилось с компанией ООО «ЭйрЮнион» после его гендиректорства http: // moex. com/ru/listing/emidoc-default. aspx?id=49
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Лисья морда лица. Очень похож на того, с кем сейчас "активно" борются ?