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«ВладАвиа» плюс Korean Air договорились об удобных стыковках
17 Октября 2012, 20:10 | Владивосток
ОАО «Владивосток Авиа» и южнокорейская Korean Air планируют синхронизировать расписание полетов, чтобы были обеспечены удобные обоюдные стыковки для пассажиров обеих авиакомпаний, сообщила служба по связям с общественностью авиакомпании.
Соответствующие документы будут подготовлены в ближайшее время. Уже в этом зимнем сезоне, с 28 октября частота рейсов «Владивосток Авиа» по маршруту Владивосток - Сеул будет увеличена до 8 рейсов в неделю. Korean Air также планирует увеличить частоту своих рейсов с одного до двух в день.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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