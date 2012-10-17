«ВладАвиа» плюс Korean Air договорились об удобных стыковках

ОАО «Владивосток Авиа» и южнокорейская Korean Air планируют синхронизировать расписание полетов, чтобы были обеспечены удобные обоюдные стыковки для пассажиров обеих авиакомпаний, сообщила служба по связям с общественностью авиакомпании.

Соответствующие документы будут подготовлены в ближайшее время. Уже в этом зимнем сезоне, с 28 октября частота рейсов «Владивосток Авиа» по маршруту Владивосток - Сеул будет увеличена до 8 рейсов в неделю. Korean Air также планирует увеличить частоту своих рейсов с одного до двух в день.