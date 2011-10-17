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Самый экстравагантный тренер по продажам приедет во Владивосток

17 Октября 2011, 23:29 | Владивосток

Александр ДЕРЕВИЦКИЙ, имеющий титул «Лучший тренер России 2002 года», автор книг-бестселлеров и один из самых востребованных тренеров по продажам планирует в октябре провести два своих новых тренинга во Владивостоке.

Тренер продаж Деревицкий не пересказывает переводы зарубежных книг, он имеет за плечами собственные работы. Из-за этого он не пытается копировать американские и европейские техники коммерческого общения. Деревицкий пришел к профессии бизнес-тренера не из светлых кафедр психологии, а из пыли и грязи собственных, в том числе — уличных и офисных продаж. Он из тех времен, когда почти никто не верил, что бизнес и коммерция появились надолго.Деревицкий учит не тому, как «надо по теории», а тому, что есть в мире живой коммерции. Он опирается на обычный житейский опыт своих слушателей, поскольку человека, который имеет хорошую работу и здоровую семью, не надо учить продавать — ему достаточно показать, как он обычно манипулирует семьей и как мир манипулирует им. Все, что уже было в нашей жизни — и жизненный опыт, и бытовые навыки – все это может научить продавать.

Школа Деревицкого исповедует прагматизм и исполнена скепсиса по отношению к кабинетным теориям личных продаж. Психологи пусть учат психологов, а торговцев должны учить торговцы.

Во Владивостоке тренер представит два новых тренинга – «Работа с клиентскими возражениями – «НЕТ-Тренинг», для тех, в чьих продажах успех зависит от эффективной работы с широким спектром возражений» и «Управление темпом деловой беседы: переговорные тормоза и акселераторы».

Автор: Елена Ленская
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