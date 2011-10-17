Приморцы стали нарушать валютное законодательство реже, но с большим размахом

Владивостокской таможней за 9 месяцев 2011 года проведено 163 проверки участников внешнеэкономической деятельности, в результате которых выявлено 1694 случая нарушения валютного законодательства на сумму 3985,47 млн руб., что больше в 6 раз, чем за аналогичный период прошлого года.

89% от общей суммы выявленных нарушений составило невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары.

11% - нарушения установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушения единых правил оформления паспортов сделок.

По выявленным правонарушениям возбуждено 112 дел по ст. 15.25 КоАП РФ на сумму 1649,14 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года возбуждено на 80 дел об административных правонарушениях меньше (в 2010 году – 192 дела), но на значительно большую сумму, в 6 раз превышающую прошлогодний показатель.

По результатам рассмотрения дел территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае вынесены постановления о назначении административного наказания на сумму 1022,76 миллионов рублей. Это в 15 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, поскольку выявлены нарушения на большие суммы.

Необходимо отметить, что в 2011 году по результатам проверок по 5 организациям выявлено 9 случаев нарушений с признаками уголовного преступления (по ст. 193 и ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ) на сумму 1852,18 миллионов рублей, информация передана в органы по компетенции. По данным фактам уже возбуждено одно уголовное дело.