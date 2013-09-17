В Интегрированную развлекательную зону "Приморье" хотят вложить свои капиталы все больше инвесторов

Вслед за азиатским игровым бизнесом инвестировать в интегрированную развлекательную зону (ИРЗ) «Приморье» собралась американская компания GGAM, уже подавшая заявку на участие в проекте. Приморский край интересует инвесторов привлекательными ставки по налогам (от трех до семи процентов, в то время как в том же Макао Melco должна платить 39%) и близостью к Китаю.

Напомним, что 6 сентября в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса, проходившего на острове Русском, компания Melco из Макао и администрация Приморского края подписали соглашение о вложении $700 млн инвестиций в ИРЗ «Приморье». Российским участником сделки стало ООО «Первая игровая компания Востока», у которого есть лицензия на игорную деятельность и единственным бенефициаром которой до недавних пор был Олег ДРОЗДОВ. Со стороны Макао соглашение подписал Лоуренс ХО, председатель совета директоров Melco International Development и Summit Ascent Holdings. Хо отметил, что данный проект был выбран из-за географического положения, и пообещал сделать Владивосток столицей развлекательных зон.

По словам губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, инвестиции российско-китайского консорциума инвесторов в приморскую игорную зону на первом этапе составят $130 млн, на втором - $570 млн.

«Реализация проекта уже началась, сегодня мы работаем с инвестором по развитию инфраструктуры игорной зоны, строительству дорог и инженерных коммуникаций. За девять месяцев надо закончить все работы к запуску гостиницы», - подчеркнул Миклушевский.

По словам Лоуренса Хо, данные проект был выбран из-за географического положения. Он добавил, что компания имеет опыт подобных проектов в Макао и на Филиппинах.

Досье "ЗР"

Группа компаний Melco - крупнейший оператор по управлению интегрированными курортами в Макао, Камбодже, Испании и на Филиппинах. Игорный бизнес приносит более половины доходов бюджета Макао. Лоуренс Хо - старший сын игорного магната Стэнли ХО, который на протяжении 40 лет был единственным участником игорного рынка Макао, единственной территории Китая, где были разрешены азартные игры. Лоуренс Хо пришел в игорный бизнес в 2003 году, когда иностранцам разрешили работать в Макао и монополии его отца пришел конец.

Интегрированная курортная зона «Приморье» разместится в бухте Муравьиная. Ее площадь составляет 619 га. На этой территории, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 4 пятизвездочных отеля, 7 - четырехзвездочных и 4 - трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования с необходимой инфраструктурой. Будут также построены объекты спортивного назначения, горнолыжная трасса. Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый завершится в 2016 году, следующий в 2019 и заключительный в 2022 году.

Из материалов Melco International, опубликованных в августе на сайте Гонконгской биржи, следовало, что на первом этапе инвестиции составят $130 млн. Азиатские и российские инвесторы распределили доли в компании Oriental Regent (владеет ООО «Первая игровая компания»). 51% достался компаниям Хо - Summit Ascent и New Crescent, 19% - тайваньской Firich («дочка» FEC, которая занимается поставками игорного оборудования), 30% осталось у компании Олега Дроздова (Elegant City). Инвестиции компаний Хо составят $66,3 млн, Firich - $24,7 млн, компании Дроздова - $39 млн.

На первые $130 млн «Первая игровая» построит на одном из своих участков в приморской зоне игровой комплекс - казино (около 800 игровых автоматов, 25 VIP- и 40 обычных игровых столов) и отель на 110 номеров. Основные конструкции казино и отеля уже построены, говорилось в материалах биржи. Планируемая дата открытия - сентябрь 2014 года. Управлять казино будет «Первая игровая», ее комиссия - 3% от выручки, а одна из компаний Хо (New Crescent) будет оказывать консультационные услуги за 0,3% от выручки. На втором этапе ожидаются еще $500 млн: плюс 500 гостиничных номеров, дополнительно 170 игровых столов и еще 5 сотен автоматов. Вливание инвестиций в проект завершится к 2017 году, но сроки и суммы на отдельных этапах могут корректироваться, отметил Дроздов.

Компания Melco не единственный конкретный инвестор. Азиатская Naga Corporation Limited (управляет крупнейшим гостинично-развлекательным комплексом в Камбодже) в партнерстве с ОАО «Наш дом - Приморье» займутся строительством отеля на тысячу мест и казино на территории зоны. Закрытие сделки ожидается в октябре 2013 года.

Соглашение об инвестициях в ИРЗ «Приморье» NagaCorp Ltd и администрация Приморского края подписали в рамках все того же Дальневосточного инвестиционного конгресса. По условиям соглашения NagaCorp Ltd вложит до 2025 года $350 млн.

«В среднем комплекс будет обслуживать около 2 тыс. человек одновременно. Мы надеемся, что все получится не хуже, чем, например, в Лас-Вегасе или Макао. В Приморье есть все условия для этого», - сказал журналистам после подписания документа президент NagaCorp Ltd ЧЕН Лип Кеонг.

Если российско-азиатский игорный проект будет реализован в объемах, заявленных администрацией Приморского края ($700 млн), то это станет вторым крупнейшим вложением в игорный бизнес в России после его вывода в зоны. Сейчас самые большие инвестиции заявлены в игровой зоне «Сибирская Монета» в Алтайском крае. Стоимость возведения полного развлекательно-игрового комплекса, в том числе крупнейшего официального игрового казино, составляет 30 млрд рублей. При этом одну третью часть из них выделит госбюджет, а остальные деньги будут инвестировать сторонние спонсоры. В настоящее время зарегистрированы две компании-инвестора - «Алти» из города Кемерово и «Энергия М» из Йошкар-Олы.

В настоящее время единственной действующей в РФ игорной зоной является «Азов-Сити».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.