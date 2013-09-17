"Успех" приглашает на тренинг. В Гонконг

Выездные тренинги и семинары, позволяющие совместить обучение и отдых, становятся все более популярными не только в России, но и на Дальнем Востоке. Следуя новому тренду в области бизнес-обучения, Дальневосточная сеть Кадровых Агентств и Учебный центр «Успех» приглашают на уникальный выездной тренинг Яны БЛЭКВЕЛДЕР в Гонконг с 8 по 15 ноября.

По словам организаторов, новый формат бизнес-обучения – это возможность совместить в одной поездке отдых, яркие незабываемые впечатления от Гонконга и знания, так необходимые каждому человеку.

Яна Блэквелдер - коуч, который уже несколько лет ведет международные программы по коучингу, работая с группами в США, Европе и, конечно, в России. Яна Блэквелдер - наша соотечественница, но уже много лет живет и работает в Нью–Йорке. Ее программа «Коучинг» позволит каждому участнику раскрыть собственный потенциал, который поможет в достижении максимального результата в работе. Кроме этого, при помощи коучинга можно улучшить взаимоотношения с родными и друзьями, коллегами по работе, устранить симптомы и причины стресса.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.