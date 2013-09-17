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Руководить Владивостокским морским торговым портом будет стопроцентный балтиец
Новые собственники ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) в лице группы «Сумма» нашли нового управленца для стивидорной компании. По сведениям «ЗР», им стал бывший генеральный директор ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» (Ленобласть) Константин СОКОЛОВ.
До этой недели гендиректором ВМТП являлся вице-президент FESCO по морскому дивизиону - управляющий директор ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) Владимир КОРЧАНОВ. Приморский управленец был избран гендиректором на внеочередном собрании в сентябре 2011 года, в ходе которого акционеры досрочно прекратили полномочия гендиректора Вячеслава ПЕРЦЕВА, возглавлявшего компанию с 2006 года. Сейчас Владимир Корчанов сосредоточится на работе в пароходстве.
Досье «ЗР»
Константин Соколов закончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. С.О. Макарова по специальности инженер-судоводитель, плавал капитаном на судах Балтийского морского пароходства. Имеет дополнительное образование в сфере менеджмента, финансов, логистики и управления персоналом. До прихода в «Порт Усть-Луга» работал на руководящих должностях в ЗАО «Балтийские транспортные системы», Группе компаний «Евросиб Терминал», ООО «Балтийский лесной терминал», ОАО «Компания Усть-Луга» (руководитель направления развития контейнерного и паромного бизнеса).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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