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Флагман развития отрасли
Летом 2011 года Группа компаний «РИКВЭСТ», имеющая крупнейшую в России сеть высокотехнологичных прачечных предприятий, установила и ввела в эксплуатацию во Владивостоке новое оборудование – стиральную машину туннельного типа производительностью 22 тонны в сутки и современную гладильную линию производительностью 13 тонн в сутки. Ранее подобное оборудование было запущено в Хабаровске и Шимановске (Амурская область).
А начиналось все в 2003 году. В это время ОАО «Российские железные дороги» запустило инвестиционную программу по модернизации предприятий сервисного обслуживания пассажирских поездов. Понимая всю важность вложения средств в развитие реального сектора экономики и в развитие регионов России, Группа компаний «РИКВЭСТ» приняла участие в осуществлении этой программы, заключив договор с Дальневосточной железной дорогой на обработку постельных принадлежностей. Работа началась с вложения собственных средств в развитие производства.
В кратчайшие сроки компания за счет собственных инвестиционных ресурсов произвела необходимый ремонт зданий и коммуникаций прачечных, взятых в аренду у ОАО «РЖД», установила современное высокотехнологичное оборудование ведущих производителей, приняла в штат и обучила работе на новом оборудовании бывших сотрудников прачечных ОАО «РЖД».
Интенсивно развиваясь в предоставлении услуг по обработке изделий и инвентаря из текстиля для ОАО «РЖД», ГК «РИКВЭСТ» расширяла как географию своего присутствия, так и направления деятельности, получала опыт и воспитывала кадры. С 2005 года ГК «РИКВЭСТ» начала оказание услуг по обработке предметов вещевого имущества воинских частей и организаций Министерства обороны РФ. Несмотря на значительное отличие в технологии и специфике обработки имущества ОАО «РЖД» и Министерства обороны РФ, невзирая на значительные сложности, такие как месторасположение частей и их удаленность от мест обработки, компания с успехом справляется со взятыми на себя обязательствами и на этом направлении.
Сегодня ГК «РИКВЭСТ» является флагманом в сфере индустриальной обработки различных изделий и инвентаря из текстиля. Кроме того, перенимая опыт ведущих стран мира, ГК «РИКВЭСТ» активно внедряет инновационную для России услугу, которая имеет ряд неоспоримых преимуществ для заказчиков компании, - прокат изделий из текстиля. Также компания активно развивается в направлении предоставления услуг по комплексной уборке помещений и прилегающих территорий. Клиентами ГК «РИКВЭСТ» являются не только ОАО «РЖД» и Министерство обороны РФ, но и медицинские и социальные учреждения, пансионаты и санатории, сетевые фитнес-клубы, торговые комплексы, гостиничные сети по всей территории России от Владивостока до Калининграда.
ГК «РИКВЭСТ» выросла и работает во всех федеральных округах Российской Федерации, в ее состав входят 12 высокотехнологичных прачечных комплексов по обработке изделий из текстиля, а также 43 современных многофункциональных сервисно-логистических центра. При этом прачечные комплексы обеспечены системами рециркуляции воды, энергосберегающим оборудованием, используют эффективные современные моющие средства, отвечающие последним требованиям по безопасности, предъявляемым странами ЕС. Общая среднесуточная производительность прачечных комплексов ГК «РИКВЭСТ» сегодня составляет 400 тонн текстиля. При этом на Дальний Восток приходится практически четверть производства. Возможность обрабатывать такое количество текстиля в Дальневосточном регионе появилась благодаря тому, что компания помнит о своих истоках. В соответствии с программой развития были переоборудованы прачечные комплексы в Хабаровске и Шимановске, а в июне этого года во Владивостоке была произведена установка нового оборудования, которое теперь с успехом эксплуатируется.
ГК «РИКВЭСТ» не останавливается на достигнутом и сейчас прорабатывает новый проект, направленный на обеспечение постельными принадлежностями и спецодеждой медицинских и социальных учреждений. Этот проект запущен в рамках программы по модернизации здравоохранения, которую инициировало правительство РФ. Внедрение услуги проката постельных принадлежностей и спецодежды позволит значительно улучшить качество обслуживания медицинских и социальных учреждений, освободит их от непрофильной деятельности. В рамках этого проекта ГК «РИКВЭСТ» планирует расширить спектр предоставляемых услуг, начав обработку белья грудничков, которое считается наиболее сложным в обработке за счет высоких требований к технологическим процессам.
Развитие компании было бы немыслимо без людей, которые в ней работают.
К людям в ГК «РИКВЭСТ» особое отношение, потому что это — основной ресурс, который позволяет выстроить четкую работу, наладить технологические процессы. В компании понимают, что без грамотного, высококвалифицированного работника не будет возможности двигаться вперед. Основываясь на этом понимании, ГК «РИКВЭСТ» переводит имеющих богатый опыт работы железнодорожников в свой штат, ведет постоянный дополнительный набор персонала для развития новых проектов и производственных площадок. Причем ГК «РИКВЭСТ» требуются не только и не столько сотрудники управленческого состава, сколько рабочие и мастера, на которых как раз и держатся в компании все производственные процессы. С целью повышения квалификации ведется постоянное обучение работников, в том числе и работе на новом оборудовании, осуществляется программа обмена опытом между производственными подразделениями. Компания ценит каждого и является надежным работодателем, который создает новые рабочие места, принимая посильное участие в решении вопросов безработицы и повышения уровня жизни в регионах.
Имея дружный и надежный коллектив, ГК «РИКВЭСТ» уверенно смотрит в будущее и смело планирует дальнейшее развитие. В планах компании значительно расширить географию деятельности, открыть порядка 15 новых прачечных комплексов на территории России и стран ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина, Казахстан) с объемом инвестиций свыше 3-х миллиардов рублей, создать более 7000 новых рабочих мест.
Деятельность ГК «РИКВЭСТ» показала, что в России есть компании, которые вкладывают средства в реальный сектор экономики, беспокоятся о будущем страны, развивают экономику регионов, пополняют местные бюджеты, снижают уровень безработицы и повышают уровень жизни людей. И хотелось бы, чтобы общество с уважением и пониманием относилось к нелегкому, но нужному и важному труду таких компаний, как ГК «РИКВЭСТ».
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