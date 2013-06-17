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Акционеры владивостокского "Изумруда" поделились прибылью со Сколково

17 Июня 2013, 17:06 | Владивосток

Акционеры ОАО "Изумруд" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года в размере 77,47 рубля на акцию номиналом 1 тыс. рублей, что на 28,1% меньше выплат 2011 года.

Чистая прибыль за 2012 год в размере 15 млн 352,691 тыс. рублей распределена следующим образом: 10 млн 670,180 тыс. рублей (69,5%) - на технологическое перевооружение производства; 3 млн 838,096 тыс. рублей - на выплату дивидендов; 767,650 тыс. рублей - в резервный фонд; 76,765 тыс. рублей (0,5%) - на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и техники.

Завод "Изумруд" специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовления запасных частей к ним.

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" принадлежит 60,35% акций завода.

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" - головная организация в российском кораблестроении по информационным системам, элементной базе вычислительных систем, IP-технологиям, системному инжинирингу корабельных информационно-вычислительных средств, вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания. Приборы, разработанные специалистами концерна, используются практически во всех комплексах и системах радиоэлектронного вооружения кораблей ВМФ России.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: дивиденды  сколково  акционеры 



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Комментарии

  • Псевдоним19:12, 17.06.2013#

    как мы голосуем? Короче, на пульте две кнопки – «за» и «против». Какая засветится, такую и нужно нажимать. Но, всё равно, та, которая не светится, не нажимается, а током бьётся. Пробовали ради прикола. За что голосуем – никто не слушает. Кнопка загорелась, нажал, и дальше в тетрис играй. Выдали тебе бумажку – вышел, прочитал, и дальше можно спать. Оппозиция, правящие – это всё фикция. Спектакль для лохов. Ну, там грамотно всё – интрига соблюдается, дебаты, даже драки инсценируются. Голосования, какие надо, проваливаются, какие надо - проходят. Цирк, короче.

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