Акционеры владивостокского "Изумруда" поделились прибылью со Сколково

Акционеры ОАО "Изумруд" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года в размере 77,47 рубля на акцию номиналом 1 тыс. рублей, что на 28,1% меньше выплат 2011 года.

Чистая прибыль за 2012 год в размере 15 млн 352,691 тыс. рублей распределена следующим образом: 10 млн 670,180 тыс. рублей (69,5%) - на технологическое перевооружение производства; 3 млн 838,096 тыс. рублей - на выплату дивидендов; 767,650 тыс. рублей - в резервный фонд; 76,765 тыс. рублей (0,5%) - на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и техники.

Завод "Изумруд" специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовления запасных частей к ним.

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" принадлежит 60,35% акций завода.

ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" - головная организация в российском кораблестроении по информационным системам, элементной базе вычислительных систем, IP-технологиям, системному инжинирингу корабельных информационно-вычислительных средств, вопросам электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и размагничивания. Приборы, разработанные специалистами концерна, используются практически во всех комплексах и системах радиоэлектронного вооружения кораблей ВМФ России.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.