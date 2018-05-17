Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях

Уже завтра, 18 мая, сотрудники административно-территориальных управлений совместно с представителями управления экономики и развития предпринимательства проведут рейды по торговым объектам краевого центра. Предпринимателям необходимо навести порядок на прилегающих территориях и в дальнейшем содержать их в чистоте.

Отметим, что в минувшую среду, 16 мая, в администрации Приморского края состоялось совещание врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко совместно с главой города Владивостока Виталием Веркеенко. По итогам встречи было принято решение об усилении контроля за санитарным состоянием территорий около торговых объектов.

В ходе предстоящих рейдов проверяющие напомнят руководителям торговых точек о необходимости соблюдения санитарных требований не только на оформленной за ними территории, но и на прилегающей.

Особое внимание уделят объектам торговли, расположенных вдоль автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток