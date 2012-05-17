Посол по особым поручениям РФ Геннадий Овечко: Когда мы говорим об АТЭС, мы всегда говорим о бизнесе

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. Россия надеется обеспечить преемственность в АТЭС, одновременно добившись успехов на приоритетных для нее направлениях, заявил Геннадий Овечко, являющийся старшим должностным лицом от России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС).

Двадцать четвертая ежегодная встреча лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. Это первый для России саммит АТЭС.

"Когда мы говорим об АТЭС, мы всегда говорим о бизнесе, о том, как государственные органы, которые представлены в АТЭС, помогают развивать торговлю, инвестиции, экономический рост в регионе. Важной особенностью АТЭСовского процесса является преемственность и, соответственно, это накладывает определенные обязательства на председательство - выстраивать повестку таким образом, чтобы продвинуть свои приоритеты и, с другой стороны, выстроить их таким образом, чтобы остальные экономики могли с ними солидаризироваться", - сказал Овечко во время беседы с российскими журналистами.

Он отметил, что именно реализация этой задачи позволит говорить об успешности предстоящего в начале сентября саммита АТЭС во Владивостоке и председательства России, в целом.

"Если именно такой подход будет отражен в министерских заявлениях и в документах Владивостока, если нам удастся добиться реализации своих собственных задумок, а, с другой стороны, преемственности и гармонии в АТЭСовской повестке дня, то это может быть расценено как успех российского председательства в АТЭС", - отметил он.

Среди приоритетных для России направлений Овечко назвал либерализацию торговых отношений и инвестиций, обеспечение продовольственной безопасности, усиление роста инноваций и сотрудничество в образовательной сфере.

Посол по особым поручениям также отметил, что к саммиту готовится не только официальная, но и неформальная программа, пишет РИА Новости.