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ПМП доработалось до убытка
17 Мая 2011, 11:04 | Владивосток
ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, входит в корпорацию PRISCO) по итогам 2010 года получило 61,368 млн рублей чистого убытка против 99,339 млн рублей чистой прибыли в 2009 году. При этом выручка осталась практически неизменной - 115,232 млн рублей в 2010 году и 115,688 млн рублей в 2009 году.
В отчете компании поясняется, что основное влияние на финансовый результат оказало расторжение Соглашения от 18 января 2008 года о продаже танкера «Капитан Ершов», в результате чего отмечено уменьшение внереализационных доходов (статья «Доходы и расходы прошлых лет») на 154 млн 237,29 тыс. рублей и произведена корректировка внереализационных расходов на 924,26 тыс. рублей.
Автор: Ольга Добролюбова
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