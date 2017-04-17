FESCO начала доставку сборных грузов из Китая в Россию через порт Владивосток

Технология сервиса предусматривает возможность транспортировки малогабаритных партий различных отправителей в одном контейнере

Транспортная группа FESCO (контролируется группой «Сумма») в понедельник объявила о запуске услуги регулярной доставки сборных грузов (LCL) из Китая в Россию через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). В перспективе FESCO планирует расширить географию предоставления LCL-сервиса на Южную Корею, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Транспортировка сборных грузов будет осуществляться еженедельно на основе действующих сервисов FESCO.

LCL-сервис ориентирован прежде всего на клиентов, у которых есть потребности в разовых и регулярных отправках небольших коммерческих партий грузов.

Технология сервиса предусматривает возможность транспортировки малогабаритных партий различных отправителей в одном контейнере. При этом стоимость доставки для каждого клиента пропорциональна месту, которое занимает его груз, что позволяет отправителям небольших партий существенно снизить свои издержки.

Минимальный размер груза, принимаемого к отправке, составляет 50 кг.

«В рамках доставки сборных грузов FESCO предоставляет комплексный сервис, который включает в себя транспортировку от склада до склада, доставку морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, таможенное оформление, страхование грузов, хранение, отслеживание контейнеров во время движения», - поясняет FESCO.

Досье «Золотого Рога»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. ВМТП - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания FESCO). Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток