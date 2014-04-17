Владивостокский морской торговый порт вложит $20 млн в реконструкцию бункеровочной нефтебазы

Соответствующее решение одобрено наблюдательным советом компании

В настоящее время производственные мощности нефтебазы ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (входит в Транспортную группу FESCO) позволяют обрабатывать до 460 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Проведение реконструкции позволит увеличить эти показатели до уровня в 950 тыс. тонн.

Проект, реализация которого завершится в конце 2015 года, предполагает модернизацию и обновление технологического оборудования, систем пожаротушения, строительство новых очистных сооружений, благоустройство территории.

Основные строительные и монтажные работы начнутся в июле текущего года.

"Основная задача проекта реконструкции - внедрить принципиально новую и экологичную технологию перевалки нефтепродуктов, соответствующую современным стандартам и требованиям, что так же позволит нам увеличить и объем перевалки нефтепродуктов. Данная технология перевалки закрытым способом обеспечит абсолютно безопасное для окружающей среды функционирование предприятия",- сказал генеральный директор АО "ВМТП" Константин СОКОЛОВ.

Нефтеналивные грузы являются для ВМТП одним из перспективных грузопотоков. Так, в I квартале 2014 года нефтебаза ВМТП перегрузила 134,955 тонн нефтепродуктов, что превышает показатель аналогичного периода 2013 года на 24%.

Рост данного грузопотока стивидор объясняет развитием бункерного рынка Дальнего Востока.

Дополнительное положительное влияние на увеличение обработки нефтепродуктов в порту оказал ввод в эксплуатацию двух отремонтированных мазутных резервуаров.

В марте, впервые за последние четыре года, на причале нефтеналивного терминала ВМТП был обработан танкер-десятитысячник "Виталий Ванюхин".

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток.

68,379% акций принадлежат ООО "М-Порт" (Москва), которое в свою очередь контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO). Еще 28,458% принадлежит ООО "Национальная контейнерная компания".

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.