Уникальный мост во Владивостоке соединил о. Русский с Евразийским континентом

12 апреля 2012 года в 2.23 по владивостокскому времени мостовики завершили стыковку моста через пролив Босфор Восточный, который строился сразу с двух берегов. Основная часть работы завершена. Теперь нужно обустроить мост, покрыть его бетоном - на это понадобится более двух месяцев. И лишь 2 июля, ориентировочно в день рождения Владивостока, состоится торжественная церемония его открытия. Мост, о строительстве которого начали мечтать еще в 30-х годах прошлого века, построен.

Операция в акватории пролива дважды откладывалась. Первоначально в ночь на 11 апреля порывистый ветер спутал планы. Днем выяснилось, что металлические конструкции нагрелись – и все ждали вечера. Строители волновались, журналисты томились в ожидании, подрагивая от холода на высоте. И вот, в 21.00 с понтона «Григорич» начался подъем замковой панели - «секции № 52» на проектную 70-метровую высоту. На стыковку ушло более шести часов. И все это время тысячи горожан с видовых площадок и сопок Владивостока наблюдали, как медленно поднималось вверх золотое, в огнях прожекторов, звено. И вот оно встало точно между двумя пролетами. Есть стыковка!

Директор ФКУ ДСД «Владивосток» Александр АФАНАСЬЕВ не скрывал чувства гордости, отдавая дань уважения мостостроителям: «С начала возведения уникального моста прошло всего 43,5 месяца. И это тоже рекорд в области строительства – в столь сжатый рекордный в мировой практике срок 1104-метровый пролет соединил берега пролива». Как признался гендиректор НПО «Мостовик» Олег ШИШОВ: «Эта работа потребовала от всех нас предельной концентрации всех ресурсов – интеллектуальных, научных, технических, производственных, профессиональных».

Мост на остров Русский действительно достоин книги рекордов Гиннеса. Он уникален по своим размерам и техническим решениям не только для России. Он один из крупнейших в мире. А по некоторым параметрам и вовсе не имеет аналогов. Например, его центральный пролет длиной 1104 метров стал рекордным в мировой практике мостостроения.

Вантовая система – ключевой элемент. Именно она принимает на себя все статические и динамические нагрузки. В качестве поставщика вант заказчик выбрал французскую компанию «Фрейссине Интернасьональ энд Компани».

«Компания научилась делать отдельные пряди столь компактными, что диаметр отдельной ванты уменьшился на 20-30% в сравнении с аналогами, а это весьма важно, поскольку существенно снижает ветровую нагрузку. К тому же в отличие от японской системы французская технология позволяет натягивать и менять пряди по отдельности. Значит, в последующем не придется останавливать движение по мосту на время ремонта», – объяснил выбор в пользу французов Олег ДЕРЯБИН, заместитель директора ДСД «Владивосток», выступающего заказчиком строительства моста на Русский.

Высокие показатели прочности, выносливости, коррозионной стойкости вант обеспечивают расчетный срок их эксплуатации не менее 100 лет, уверяют строители. Ванты максимально защищены от природных стихий и других неблагоприятных воздействий. Ведь перепад температур во Владивостоке от –31 до +37 градусов. Высота волны в шторм превышает шесть метров. Скорость штормового ветра достигает 36 м/с.

Как и ванты, конструкция пролетного строения рассчитана на высокие ветровые нагрузки и потому имеет аэродинамическое сечение. Конфигурация определена на основании аэродинамических расчетов и оптимизирована по результатам экспериментальной обработки масштабной модели на стадии рабочего проектирования.

Климатические условия серьезно осложнили работу строителей. Ведь техника безопасности обязывает прекращать наружные работы уже при скорости ветра 10 м/с. При этом краны загодя должны быть развернуты по ветру, а рабочие – спрятаться в укрытии. Так что, например, из трех зимних месяцев один фактически «съела» штормовая погода.

Тем не менее, мостовики уложились в намеченные, нужно отметить, рекордные сроки. Помогла российская смекалка.

«Рабочие впервые столкнулись с таким объектом. Но они быстро всему учатся! Например, они никогда не занимались обваркой поперечных стыков столь толстых листов металла плит балки жесткости - 32 мм! Специалисты утверждали, что на обработку одного будет уходить месяц, как минимум – две недели. Но наши рабочие первый сделали за 12 дней, затем следующие несколько – за 9, а потом и вовсе успевали обваривать всего за неделю», – воодушевленно рассказывает Олег Дерябин.

По его словам, они так быстро все освоили еще и потому, что руководители организаций ООО «НПО «Мостовик» и ОАО «СК МОСТ» еще до начала работ проводили с ними учения. Причем, обучали не только бригадиров, чтобы те объясняли остальным, а обучали всех рабочих сразу. Поэтому, когда доходило до дела, каждый прекрасно знал, что и в какой последовательности делать.

«Такой мост в России еще никто не строил. Спросить совета не у кого было. Строили русские мужики. Мост получился – красавец!» – с гордостью отмечает генеральный директор НПО «Мостовик» Олег ШЕИН.

Теперь, после стыковки, строители приступают к завершающей фазе. Мостовики в течение недели будут оформлять сварные швы, устанавливать дополнительные накладки. Затем нужно провести освещение и уложить дорожное полотно. Именно тем, что асфальт лучше укладывать в теплое время года, официально объясняется срок переноса сдачи моста с марта на июль 2012 года. Кроме того, нужно разобрать строительные сооружения и технику. А это тоже потребует немало времени. Например, на разборку строительного крана уходит от двух до трех месяцев, поясняют специалисты.

Мост построен в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Впрочем, главы государств вряд ли воспользуются им, отмечают организаторы саммита. Кто-то из первых лиц доберется до острова морем, кто-то на вертолетах, для посадки которых на Русском построена площадка. Так что руководители зарубежных стран, вероятно, лишь полюбуются уникальным инженерным сооружением.

Мост нужен не столько гостям саммита, сколько жителям краевого центра. Он даст возможность легко и быстро попасть на остров. И не только студентам ДВФУ, но и всем владивостокцам, для которых экологически чистый остров Русский, территория которого составляет треть от нынешней площади Владивостока, давно стал излюбленным местом отдыха. А бизнес получил прекрасную возможность обустроить остров для привлечения туристов. Федеральные власти обещают приморцам, что после саммита АТЭС Русский ждет вторая очередь застройки.

Досье "ЗР"

Мост в цифрах. 23 000 тонн – общий вес главной металлической балки жесткости руслового пролета; 4 102 тонны металлоконструкций возведено на острове Русский и полуострове Назимова; 3 100 м – протяжённость моста с эстакадами; 1 885,53 м – общая длина моста; 1 104 м – длина центрального руслового пролёта; 579,83 м – самая длинная ванта; 135,77 м – самая короткая ванта; 70 м – высота моста над уровнем моря; 29,5 м – ширина моста; 21 м – общая ширина проезжей части; 4 полосы движения – по 2 в каждую сторону; 2 опорные базовые станции, 6 метеостанций и 24 навигационных приемника установлены в разных точках мостового перехода.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».