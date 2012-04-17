Строители сравнивают мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке с крыльями птицы

Вслед за мостом через пролив Босфор Восточный строители «Тихоокеанской мостостроительной компании» подняли последний замковый блок пролета моста над бухтой Золотой Рог. Но, в отличие от моста на остров Русский, бухту «перекрывали» субботним днем 14 апреля. Весна расщедрилась в этот день на тепло, умерив влажные морские ветры, приносящие туман, словно бы помогая мостостроителям. В 17.15 семиметровый промежуток между северной и южной частями моста прекратил свое существование, последняя 53-я панель заняла штатное место.

Но, начнем все по порядку. Эта очень ответственная и рубежная для мостостроителей операция стартовала еще утром, когда баржа «Катя», на борту которой дожидалась подъема финишная панель, встала посредине Золотого Рога и зафиксировалась канатами к четырем, укрепленным на дне, буям. Важно было установить баржу так, чтобы панель, украшенная в честь завершения важнейшего этапа строительства моста флагами ТМК и шариками цвета российского флага, точно расположилась под оставшимся в мостовом пролете небольшим проемом. Таким образом обеспечивался подъем и всех остальных частей металлического пролета, которые, кстати говоря, были вдвое больше этой, заключительной.

С монтажного агрегата, установленного на южной части моста, опустили траверсы – устройства для фиксации и подъема панели. Как проходит эта операция, журналистам показали со стороны моря, предоставив для фото- и видеосъемки палубу морского буксира. Монтажники, которым пришлось выполнять ответственную операцию под прицелом камер, немного волновались, но в итоге панель закрепили, и она плавно поползла вверх, слегка подрагивая на ветру.

На высоту 65 метров над уровнем моря металлическую конструкцию поднимали машинисты монтажного агрегата Андрей ЕВТУХОВ, Максим БАКИН и Александр ЛЕОНОВ. На этом пути, буквально в нескольких десятках сантиметров от проектной отметки - уровня проезжей части – подъем пришлось приостановить. Как потом прояснили ситуацию специалисты, виной тому - солнечный день, температура повысилась, верхняя часть панели несколько расширилась, и монтажники были вынуждены подгонять конструкцию. На эту операцию потребовалось несколько минут, а затем подъем был продолжен и финишировал под громкое «ура» мостостроителей и многочисленных гостей. Не обошлось и без традиционной бутылки шампанского, которая была разбита о «мостовой замок» уже наверху, символизируя успешное окончание этой сложнейшей операции.

Правда, как прокомментировал ее заместитель генерального директора ЗАО «ТМК» по строительству искусственных сооружений, курирующей строительство моста, Виктор СКЛЯРОВ, это лишь начало многодневной работы по монтажу заключительной панели руслового пролета.

– Сегодня панель не замкнута. У нас разные технологии монтажа с мостом на остров Русский. В моем понимании стыковка не состоялась, а только началась. И завершение произойдет тогда, когда оформятся оба стыка замкового блока. По технологии это цепочка различных производственных операций растягивается на 7 суток.

И все-таки мостостроители в этот день выглядели героями - и монтажники, и бригадиры, и начальники участков, и проектировщики. Они доказали своими расчетами и своими руками, что мост через главную бухту Владивостока вовсе не утопия, а теперь – вот она – объективная реальность. И не просто транспортное средство, конечно же, предназначенное облегчить жизнь горожан, но и элегантное сооружение, которое, не без основания, сравнивают с крыльями птицы. И, конечно же, с удовольствием принимали поздравления.

Одним из первых их поздравил губернатор Приморского края Виктор МИКЛУШЕВСКИЙ, который вместе со всеми наблюдал, как стыковочная панель «причаливает» к пролету моста. Накануне он прошел по мосту на остров Русский, поэтому обоснованно сравнил два уникальных проекта российских мостостроителей.

– Этот мост для города Владивостока и горожан не менее, а, может быть, и более важен. Потому что он сделает район Чуркина более доступным и более близким к центру города, сделает движение по городу гораздо более комфортным, – сказал губернатор, поделившись эмоциями. – Ощущения праздничные. Много было разных сомнений, много было слухов, что не случится, но наши мостостроители это сделали... Это гордость России, потому что это очень сложное сооружение.

Своими чувствами поделился и генеральный директор ЗАО «ТМК» Виктор ГРЕБНЕВ:

– Волнение, конечно, есть, просто это очень ответственный момент, столько глаз, такая точность. Я думаю, что мы сделали все, как положено. На подъем панели потребовалось ровно два часа. Это расчетное время, и мы в него уложились.

– Оба моста – это очень высокотехнологичные объекты, там зазоры и допуски измеряются в миллиметрах при протяженности мостов в километр. Это очень высокоточные сооружения, – добавил Владимир Миклушевский.

Среди поздравлявших генерального директора Виктора Гребнева были депутаты законодательного собрания, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, руководитель дирекции заказчика–застройщика мостового перехода на остров Русский Александр АФАНАСЬЕВ.

– Восхищен тем, что сегодня здесь происходит, потому что это уникальнейшее сооружение сделано руками российских проектировщиков, рабочих, инженеров и техников. Молодцы! Владивосток получил еще один выдающийся объект, – сказал Александр Афанасьев.

«ЗР» присоединился к поздравлениям и попросил прокомментировать событие генерального директора Института Гипростроймост - Санкт-Петербург Игоря КОЛЮШЕВА, человека, который придумал золоторожский мост – расходящиеся вверх пилоны в виде символизирующей победу буквы «V».

– Получилось именно то, что мы задумывали. Вантовых мостов построено уже много, но таких в мире больше нет. Открываешь картинку и понимаешь, что это Владивосток. – сказал Игорь Евгеньевич – Единственное, должен сказать о градостроительной ошибке, я имею в виду высоту строящегося неподалеку здания (пятизвездочной гостиницы. – Прим. «ЗР»). Когда смотришь с площади от администрации края – это главный вид на мост, – понимаешь, что здание «засекает» вид на главную балку моста. Этот проект создавался позже, чем мост, и конечно, высота здания должна быть чуть ниже. Городской архитектуре нужно было это откорректировать.

Ирина БАРАННИК, «Золотой Рог».