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«БИЛЕТУР»: во главе угла - интересы клиента

17 Апреля 2012, 16:59 | Владивосток

Эту компанию хорошо знают не только приморцы, но и жители других регионов. Ее офисы - а их на сегодняшний день 58 - работают в городах Дальнего Востока, Иркутске и Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве. Попадание в номинацию «Развивающийся бизнес» вполне закономерно. «Приморское агентство авиационных компаний» (ТМ «БИЛЕТУР») - пример того, насколько динамичным и современным может быть предприятие с 64-летней историей (компания работает на рынке продажи авиабилетов с 1948 года, в секторе туристических услуг - с 1995 года).

Наиболее стремительный рост компания стала демонстрировать с середины 90-х, когда, акционировавшись, отделилась от «материнского» предприятия «Владивосток Авиа». Освоив местный рынок, двинулась дальше - сначала на Дальний Восток, а затем и на Россию.

Сегодня «БИЛЕТУР» уже не первый год входит в десятку крупнейших турфирм страны, а в марте нынешнего года и вовсе занял 4-е место в рейтинге крупнейших турфирм России по итогам 2011 года (примечательно, что соседи по рейтингу - зарубежные и московские компании). Кроме того, компания неоднократно становилась победителем конкурса «Лучшее агентство России» и входит в число лидеров в рейтингах «Крупнейшие региональные туристические компании» и «Крупнейшие продавцы авиабилетов». При этом не меняет приморскую «прописку» и остается в числе крупнейших налогоплательщиков края.

Этой компании не привыкать быть первой. В разных ипостасях. В середине 90-х, например, она первой «очеловечила» процесс продажи авиабилетов, отказавшись от системы привычных «окошек» и усадив клиента в удобное кресло, сняв тем самым барьер между покупателем и авиакассиром.

Затем, опять же, в числе первых предложила туристическую услугу в комплексе - билеты плюс турпродукт, задав новый вектор конкуренции, и сегодня наличие штатной авиакассы в турфирме уже стало привычным делом.

Заявляя о себе как о туроператоре, «БИЛЕТУР» действительно серьезно работает в этом направлении, разрабатывая собственные маршруты в Юго-Восточной Азии, Италии, Испании и предлагая воспользоваться ими не только клиентам, но и коллегам по рынку. Так, по итогам 2011 года, около трети продаж туров пришлось на собственные продукты компании. А для того чтобы расширить горизонты привычных представлений о той или иной стране, учредила «Клуб путешественников», который собирает и клиентов, и партнеров компании, для того чтобы знакомить их с новыми предложениями рынка.

Продолжая совершенствовать процесс продаж, компания открыла собственный учебный центр (далеко не каждая турфирма может это, в принципе, себе позволить), аккредитованный и лицензированный в Департаменте образования и науки Приморского края. Благодаря этому, на предприятии выстроена стройная система непрерывной подготовки кадров.

И, надо сказать, старания компании ценят не только клиенты, число которых стабильно растет (только в прошлом году через агентство было реализовано около 450 000 авиабилетов и обслужено около 50 тыс. туристов), но и партнеры. Так, «Аэрофлот» вручил компании награду «Планета Звезд» одновременно в двух номинациях - «За активное использование системы бронирования GDS Sabre» и «За лучшие показатели по объемам продаж в Дальневосточном регионе», авиакомпания S7 airlines признала «БИЛЕТУР» самым активным продавцом авиабилетов, а «Трансаэро» присвоило звание лучшего агентства.

«Все, что мы делаем, продиктовано заботой о клиенте и исключительно его интересами, - говорит председатель совета директоров ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (БИЛЕТУР) Александр БЫЧКОВ. - Мы хотим, чтобы каждый, обратившийся в наше агентство, был удовлетворен своей поездкой или путешествием «на все сто». Именно это стремление стоит во главе нашей стратегии. 2011 год был для нас очень неплохим: продажи туристических услуг выросли на 46% по сравнению с предыдущим годом, авиаперевозки - на 12%. Что же касается планов на будущее, то огромное желание работать есть, потенциал у компании - высокий, перспективы - четко просматриваются, будем двигаться дальше».

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Сушенцова | Бизнес-Премия Приморского края
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